Profesörden ünlü doktora canlı yayında korona dersi!
Profesörden ünlü doktora canlı yayında korona dersi!
|14 Mart 2020 09:50
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Profesörden ünlü doktora canlı yayında korona dersi!
Habertürk canlı yayınında koronavirüs önlemlerinin gereksiz olduğunu ileri süren, Kovid-19 için bir tür grip diyen, Türkiye'nin elinde test olmadığını ve zaten 3 ayda yapmanın da imkansız olduğunu savunan Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, bu işin uzmanı konumundaki Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan canlı yayında adeta korona dersi aldı. Prof. Ceyhan, Dizdar'ın tüm iddialarını ve eleştirilerini tek tek çürüttü...
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