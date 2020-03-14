Çalışan anneye esnek mesai

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dünyanın birçok ülkesinde etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda çalışma hayatı, huzurevleri, kreşler, sağlık hizmetlerine yönelik alınan tedbirleri SABAH'a açıkladı.

Okulların, kreşlerin tatil edilmesinin ardından bu aşamada annelere genel bir izne ihtiyaç olmadığını belirten Bakan Selçuk, "Türkiye'de vaka sınırlı, aileler nisandaki tatile göre programını yapmıştı. İhtiyaç olduğunda hem kamu hem de özel sektörde düzenlemeler yapılır. İş Kanunu'na göre de uzaktan çalışma, işveren ve çalışan anlaştıkları takdirde zaten mümkün" dedi. SABAH Ankara Bürosu'na konuk olan Bakan Selçuk, şu mesajları verdi:

KANUNDA SEÇENEK VAR: Eğitim takviminde yer alan ara tatil, tedbirler kapsamında bir hafta öne çekilmiş oldu. Bu doğrultuda bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri, özel çocuk kulüpleri tatil edildi. Halihazırda, 0-6 yaş grubuna hizmet eden 32 bin 542 okul öncesi kuruluş var. Bu kuruluşların yaklaşık yüzde 6'sına bakanlığımız, yüzde 89'una Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılış izni verilmiş durumda. Okulların ve okul öncesi kuruluşların tatil edilmesi sonrası ebeveynlerden birine izin verilmesi konusuna dair gerek İş Kanunu gerekse 657'de kolaylaştırıcı seçenekler var.

AMAÇ ÇALIŞANIN SAĞLIĞINI KORUMAK: Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında, tüm kabine olarak proaktif bir anlayışla tedbirlerimizi alıyoruz. Geldiğimiz nokta diğer ülkelere kıyasla daha etkin tedbirler uyguladığımızı gösteriyor. İhtiyaç olduğunda gerekli olabilecek diğer düzenlemeler hem kamuda hem özel sektörde yapılır. Devlet bütün imkanları ile çalışanları koruyacak önlemleri alıyor.

İş Kanunu'na göre de uzaktan çalışma işveren ve çalışan anlaştıkları takdirde zaten mümkün. Telafi ve denkleştirme imkanları da mevcut. Küresel bir salgın söz konusu. Sektörel farklılıkları da göz önünde bulundurarak, özel sektördeki yöneticilerin de bu süreçte ebeveynlere olası tüm çözüm yollarını sunacağına inanıyorum.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, (soldan sağa) SABAH Ankara Haber Müdürü Akif Bülbül, Parlamento Şefi Zübeyde Yalçın, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, ekonomi muhabiri Hazal Ateş, Daily SABAH Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na açıklamalarda bulundu.

AVUÇ İÇİ TARAMA YAPILMAYACAK

Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni geçici süreyle askıya aldıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki bu sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesiyle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, 'Hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir'" açıklamasını yaptı.

HUZUREVLERİNE ZİYARET SINIRLAMASI

Türkiye'de 426 huzurevinde 27 bin 327 yaşlı kaldığını söyleyen Bakan Selçuk, "İlk günden itibaren tedbir almaya başladık. İlk vakanın tespitinin ardından tedbirleri üst seviyeye çıkardık. Yaşlılarımızı olası bir riskten korumak için sağlık personelimiz tarafından periyodik bilgilendirmeler yapıldı. Huzurevi ziyaretlerine sınırlama getirdik. Yaşlılarımızın zorunlu olmadıkça kuruluş dışına çıkmalarını kısıtladık. Toplu etkinlikler yasaklandı. Kronik hastalığı olan yaşlılarımız yakın takipte" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 3 MADDELİK İDARİ İZİN GENELGESİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, 3 maddelik idari izin genelgesi yayımladı.

Genelgeye göre, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları , organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020'den itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Ayrıca, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın çalışanların yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı olmayanlara mazeret izni verilecek.

Hazal Ateş