Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|14 Mart 2020 10:40
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Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlılardan İ.H.G, W.K. ve H.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden W.K. ve H.H. tutuklandı, İ.H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suriye'de kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafı bulunan H.H'nin terör örgütü DEAŞ saflarında savaştığı iddia edildi.
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