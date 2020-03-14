Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinin yolu ulaşıma açıldı
Karla mücadele ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açtığı yolda, tedbir amaçlı araç geçine izin verilmiyor
|14 Mart 2020 10:56
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Van'da 4-5 Şubat'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği çığın ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan Bahçesaray kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığın ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan kara yolunda ekipler dün çalışma başlattı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalara ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde gerekli tedbirleri alarak yeniden çalışma yaptı.
Karla mücadele ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açtığı yolda, tedbir amaçlı araç geçişine izin verilmiyor.
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