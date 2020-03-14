İstanbul'daki taksiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
|14 Mart 2020 11:00
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı İstanbul'daki 17 bin 395 taksi ve yaklaşık bin taksi durağında dezenfekte işlemine başladıklarını belirtti.
Aksu, Etiler'deki Doğan Taksi Durağı ve durağa bağlı çalışan 200 taksinin dezenfeksiyon çalışmalarını incelemek için durağa geldi.
Çalışmalar sırasında gazetecilere açıklama yapan Aksu, İstanbul'daki tüm taksi, dolmuş taksi ve taksi duraklarının dezenfekte edileceğini anlatarak, şunları söyledi:
"İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksimiz, yaklaşık bin tane de taksi durağımız var. Dünyada yaygınlaşan virüse karşı, Türkiye'de de birkaç tane vaka göründü. Biz de İstanbul taksicileri olarak hijyen ve dezenfekte çalışmalarına başladık. Bugün de Beşiktaş ilçe belediyemizle beraber çalışıyoruz. Beşiktaş'taki bütün taksi ve taksi duraklarını dezenfekte edeceğiz. İstanbul'daki tüm taksi, dolmuş taksi ve taksi duraklarında dezenfeksiyon sağlanacak. Bu dezenfekte işlemi sürekli olacak."
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