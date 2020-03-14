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Emniyet ve jandarma, okul ve yurt çevrelerini denetledi

Emniyet ve jandarma ekiplerince, ülke genelinde okul ve yurt çevrelerinde yapılan denetimlerde, aranan 1493 şüpheli yakalandı, 3 bin 39 okul servis aracı ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı- Denetimlerde 260 iş yeri hakkında idari işlem, 240 iş yerine ise idari para cezası uygulandı- Yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, iki ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 35 litre kaçak içki, 13 bin 586 adet tütün doldurulmuş makaron ve 87 kilogram 78 gram kıyılmış tütün ele geçirildi
 14 Mart 2020 11:01
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Emniyet ve jandarma, okul ve yurt çevrelerini denetledi

Emniyet ve jandarma ekiplerince, ülke genelinde okul ve yurt çevrelerinde yapılan denetimlerde, aranan 1493 şüpheli yakalandı, 3 bin 39 okul servis aracı ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamayla çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, eğitim ve öğretimin daha güvenli ortamlarda sürdürülmesini sağlamak, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek hedeflendi.

Emniyet ve jandarma birimlerinden 46 bin 127 personelin katıldığı denetimlerde, 17 bin 237 okul çevresi, kafe, internet kafe ve oyun salonu gibi 39 bin 50 umuma açık yer, park ve bahçe, metruk bina, alkollü içecek ve açık ya da paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan iş yeri, iddia ve ganyan bayileri denetlendi.

Denetimlerde 260 iş yeri hakkında idari işlem, 240 iş yerine ise idari para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında, 411 bin 905 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 1493 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, iki ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 45 mermi/fişek, bir kesici/delici alet, 43 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 9 gram eroin, 66 adet ecstasy hap, 35 litre kaçak içki, 299 paket kaçak sigara, 13 bin 586 adet tütün doldurulmuş makaron ve 87 kilo 78 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca ele geçirilen malzemeler arasında, 3 sigaramatik, iki tombala makinesi ve iki oyun makinesi ile 1368 lira para da yer aldı.

Trafik ekiplerince denetlenen 65 bin 207 okul servis aracından 3 bin 39 araç ve sürücüsüne "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", "emniyet kemeri takmamak" ve "fazla yolcu taşımak" gibi ihlalleri yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı ise trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı
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