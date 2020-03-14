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Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı

Marmara Üniversitesi Yayın Etik Kurulu, yapılan incelemede Doç. Dr. Emel Koşar'ın Sudaki Rengine Külünü Savuran Anka-Tuğrul Tanyol Şiiri adlı kitabı ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında Yüksek Lisans yapan Özcan Gökhan'ın tezi arasında yüksek oranda benzerlik olduğu görüşünü kabul etti.
 14 Mart 2020 11:05
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Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı

Birgün Gazetesinden Volkan Ateş'in haberine göre; Marmara Üniversitesi Yayın Etik Kurulu, yapılan incelemede Doç. Dr. Emel Koşar'ın Sudaki Rengine Külünü Savuran Anka-Tuğrul Tanyol Şiiri adlı kitabı ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında Yüksek Lisans yapan Özcan Gökhan'ın tezi arasında yüksek oranda benzerlik olduğu görüşünü kabul etti.

Kurul, Özcan Gökhan'ın ve tez danışmanı Prof. Dr. Baki Asiltürk'ün tezde bilimsel açıdan özensizlik, ihmal, dikkatsizlik ve deneyimsizlik sonucu gerçekleşmiş "Yayın Etiğinde Özensizlik" eylemlerinde bulundukları kanaatine vardı. Kurul'un raporunda "Özcan Gökhan'ın tez çalışmasında daha evvel aynı konuda eser vermiş olan başka bir araştırmacının da bazı hususlarda benzer neticelere vardığını yeterli bir şekilde belirtmeyerek 'özensizlik, ihmal, dikkatsizlik ya da deneyimsizlik sonucu gerçekleştirilmiş' yayın etiğinde özensizlik eylemlerinde bulunduğu kanaatine varılmıştır" dendi.

Ne Olmuştu?

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hocalarından Prof. Dr. Baki Asiltürk'ün şair Tuğrul Tanyol üzerine danışmanlığını yürüttüğü tezin çalıntı olduğu iddia edilmişti. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında Yüksek Lisans yapan Özcan Gökhan'ın 2015 yılında yazdığı "Tuğrul Tanyol: Hayatı-Sanatı-Eserleri" adlı Doç. Dr. Emel Koşar'ın Sudaki Rengine Külünü Savuran Anka-Tuğrul Tanyol Şiiri kitabının büyük ölçüde kopyası olduğu ileri sürülmüştü.
Memurlar.Net
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