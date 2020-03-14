Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor
|14 Mart 2020 10:56
|Yazdır
Avrupa sınırında "Yunanistan'ın kapıyı açacağı" umudunu taşıyan sığınmacıların bekleyişi 16. gününde devam ediyor.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri sürüyor.
Sığınmacı kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.
Yunanistan güvenlik güçlerinin, Kastanies Sınır Kapısı önünde jiletli tellerden oluşturduğu barikata gelen kadın ve çocuklar "Avrupa, bize yardım et" sloganı attı.
Kadın ve çocuklara, erkekler de slogan ve alkışlarla destek verdi.
- Önlemler artıyor
Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.
Sığınmacıların geçişini engellemek için sınır kapısına dün beton bloklar yerleştiren güvenlik güçleri, Meriç Nehri kıyısındaki telleri de güçlendirmeyi sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'
14 Mart 2020 11:15
|Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
14 Mart 2020 10:59
|'Ölüme alıştık, korona korkutmuyor'
14 Mart 2020 08:57
|İBB'de 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi reddedildi
14 Mart 2020 07:50
|36 Türk şehit için İdlib'de anıt
14 Mart 2020 06:40
|Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Mart 2020 00:11
|Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
14 Mart 2020 00:09
|14 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Mart 2020 00:05
|Yeniçağ Gazetesi, Batuhan Çolak'ın işine son verdi
13 Mart 2020 23:29
|Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'den ihraç edildi
13 Mart 2020 23:17