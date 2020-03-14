1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor

Avrupa sınırında "Yunanistan'ın kapıyı açacağı" umudunu taşıyan sığınmacıların bekleyişi 16. gününde devam ediyor.
 14 Mart 2020 10:56
Yazdır
Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor

Avrupa sınırında "Yunanistan'ın kapıyı açacağı" umudunu taşıyan sığınmacıların bekleyişi 16. gününde devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Sığınmacı kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.

Yunanistan güvenlik güçlerinin, Kastanies Sınır Kapısı önünde jiletli tellerden oluşturduğu barikata gelen kadın ve çocuklar "Avrupa, bize yardım et" sloganı attı.

Kadın ve çocuklara, erkekler de slogan ve alkışlarla destek verdi.

- Önlemler artıyor

Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.

Sığınmacıların geçişini engellemek için sınır kapısına dün beton bloklar yerleştiren güvenlik güçleri, Meriç Nehri kıyısındaki telleri de güçlendirmeyi sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'
14 Mart 2020 11:15		 Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
14 Mart 2020 10:59
'Ölüme alıştık, korona korkutmuyor'
14 Mart 2020 08:57		 İBB'de 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi reddedildi
14 Mart 2020 07:50
36 Türk şehit için İdlib'de anıt
14 Mart 2020 06:40		 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Mart 2020 00:11
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
14 Mart 2020 00:09		 14 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Mart 2020 00:05
Yeniçağ Gazetesi, Batuhan Çolak'ın işine son verdi
13 Mart 2020 23:29		 Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'den ihraç edildi
13 Mart 2020 23:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler11:35 - İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü11:34 - 'Köklerim bana ilham veriyor'11:26 - Oğlu için 90 kilo vererek obeziteyle mücadelesini kazandı11:24 - Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu11:18 - Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı11:15 - 'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'11:05 - Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı11:01 - Emniyet ve jandarma, okul ve yurt çevrelerini denetledi11:00 - İstanbul'daki taksiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
11:00 - TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu10:59 - Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti10:56 - Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinin yolu ulaşıma açıldı10:56 - Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor10:40 - Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama10:39 - Rap müzikle 'sağlık çalışanına şiddete dur de' çağrısı10:33 - Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi10:21 - Kolonya spekülatörlerine darbe
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Evden eğitim böyle olacak
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
Fırsatçıların maskeleri yakında düşecek
3 günde 1 aylık satış
İmamoğlu'nun talebi Meclis'te reddedildi
Korona'ya karşı ülke olarak seferberlik
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Van Valiliği: İran sınırında 7 kişinin cesedi bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 3
otogarın ana baba günü olması 1
geceye bir şiir bırak 1
tyrese rice 1
ece erken 5
nedir bu BES 4
çekirge istilası 1
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
ronaldo'nun virüs sebebiyle juventus'a dönmemesi 1
eba.gov.tr 2
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam