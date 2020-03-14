1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

JÖAK'tan 3 bin 600 metrede çığ tatbikatı

Helikopterle Kaçkar Dağı Altıparmak zirvesine çıkan 6 kişilik JÖAK Dağ Arama Kurtarma timi, 3 metrelik karda çığ tatbikatı yaptı- 3 bin 600 rakımlı zirveye bırakılan tim, eğitmenlerle birlikte yürütülen saha eğitiminde arazi, kar ve hava analizi, çığda risk yönetimi, çığ altında kazı ve malzeme çıkarılması çalışması gerçekleştirdi
 14 Mart 2020 12:58
Yazdır
JÖAK'tan 3 bin 600 metrede çığ tatbikatı

- Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) 6 kişilik Dağ Arama Kurtarma timi, Kaçkar Dağları'nın Altıparmak zirvesinde çığ tatbikatı yaptı.

Kaçkar Dağları'nda Heliski (helikopterli kayak) faaliyeti yürüten İsviçreli Turkey Heliski ve Türk partneri Ayder Heliski firmaları ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan protokol kapsamında çığ tatbikatı düzenlendi.

Faaliyet kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na gelen JÖAK'a bağlı 6 kişilik arama kurtarma ekibi, burada İtalyan ve İsviçreli uluslararası sertifikalı dağ rehberleri ile birlikte üç günlük teorik ve pratik çığ tatbikatı icra etti.

İlk gün yürütülen teorik çalışmanın ardından komandolar ikinci gün sabahın erken saatlerinde helikopterlerle Kaçkar Dağları'nın 3 bin 600 rakımlı Altıparmak zirvesine bırakıldı. Zirvede eğitmenlerle birlikte yürütülen saha eğitiminde arazi, kar ve hava analizi, çığda risk yönetimi, çığ altında kazı ve malzeme çıkarılması çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 metre yükseklikte karla kaplı bölgede gerçekleştirilen programda son teknoloji arama kurtarma cihazları ve çığ ekipmanları kullanıldı. Program kapsamında çığ altında kalan bazı malzemelerin çıkarılması canlandırıldı.

Üç günlük program faaliyet sonu incelemesiyle tamamlandı.

Tatbikata katılan 6 kişilik özel ekibin dağ, kanyon, uçurum, mağara, yüksek katlı binalarda kurtarma eğitimli oldukları, Düzce Seli, Fethiye'de yaşanan yamaç paraşütü kazası ve Elazığ'da yaşanan deprem sonrası görev aldıkları öğrenildi.

Turkey Heliski Yönetim Kurulu Başkanı ve Kaçkar Dağları Helikopterli Kayak Koordinatörü Therry Gasser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bölgede Jandarma Komutanlığı ile inceleme yaptıklarını ve çığ eğitimi için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Çığ eğitiminde birinci aşama eğitimini bu yıl gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Gasser, "İlk olarak Kaçkar Dağları'nda yaptığımız eğitimde çığ anında yerin tespit edilmesi, kazma teknikleri, sondaj sistemi gösterildi. Her sene üzerine koya koya eğitimi belli bir seviyeye getireceğiz. Çok verimli bir çalışma oldu." dedi.

Güvenliğin çok önemli olduğuna değinen Gasser, "Ufak hatalar büyük sorunlar doğurabilir. Eğer dağa gidiyorsanız ve çığ riski varsa mutlaka bunun bir yönetim şekli olmalı. Eğer iyi bir bilgiye sahip değilseniz kazaların büyük sonuçları olabilir. Bu anlamda uluslararası tecrübeye sahip rehberlerimiz görev yapıyor. Onların tecrübesiyle sahada mücadele ediyoruz. Onların tecrübesini şimdi güvenlik için paylaşıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dezenfekte edildi
14 Mart 2020 15:27		 'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti
14 Mart 2020 15:19
Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı
14 Mart 2020 15:15		 Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi
14 Mart 2020 15:07
Emniyet Genel Müdürü, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu
14 Mart 2020 14:59		 CİMER'e Koronavirüs ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı
14 Mart 2020 14:14
Tarım ve Orman Bakanlığı tüm eğitimleri iptal etti
14 Mart 2020 14:05		 HSK'dan, açık infaz kurumları için nöbet sistemi
14 Mart 2020 14:00
HSK, ziyaretçi kabulünü durdurduğunu açıkladı
14 Mart 2020 13:41		 THY'den uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı
14 Mart 2020 12:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:27 - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dezenfekte edildi15:23 - Hamsi sezonu kapanırken fiyatlar tavan yaptı15:19 - 'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti15:15 - Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı15:11 - Veliler ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı15:07 - Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi15:03 - Girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor14:59 - Emniyet Genel Müdürü, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu14:52 - El temizliğinde renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanılması önerisi14:31 - TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi
14:30 - 12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?14:14 - CİMER'e Koronavirüs ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı14:10 - Manisa İl Milli Eğitim'den 'İstiklal Marşı' açıklaması14:08 - Virüse yakalanıp iyileşen İngiliz: Kamyon çarpmış gibiydi14:08 - Soğuklar geri geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek14:06 - 10 terörist etkisiz hale getirildi14:05 - Tarım ve Orman Bakanlığı tüm eğitimleri iptal etti14:00 - HSK'dan, açık infaz kurumları için nöbet sistemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 2
otogarın ana baba günü olması 1
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
12.03.2020 başakşehir vs copenhagen maçı 2
postacı 3
çekirge istilası 1
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması 2
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
messiah 1
ingiltere premier ligi 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam