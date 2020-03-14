Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı

- Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. Söz konusu dönemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi gerçekleştirildi.

Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bankalar emeklileri 3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

Gelecek 3 yıl için 13 milyon emekliye 9 milyar lira civarında promosyon ödemesinin yapılacağı hesaplanıyor.

- Akbank

Akbank, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 750 liraya varan promosyonla birlikte 250 liraya varan ek promosyon sunuyor. Bu kampanyada ilave olarak yıl sonuna kadar 350 liraya varan chip para da kazanılabiliyor.

Aylık net geliri 1500 liraya kadar emeklilere 500 lira promosyon ve 200 lira ek promosyon, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 225 lira ek promosyon, 2 bin 500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 250 lira ek promosyon ödeniyor.

İlave 350 liraya varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşamada sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 2-31 Mart 2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 lira, toplamda ise yıl sonuna kadar 250 liraya varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilecek.

Emekliler ayrıca Axess ile verecekleri bir yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 15 lira, 3 yeni fatura talimatı için 50 lira, 6 ve daha fazla yeni fatura talimatı için 100 lira chip-para kazanarak toplamda 350 liraya varan chip para kazanabilecek.

- DenizBank

DenizBank, SGK ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675 lira, 1500-2 bin 500 lira arası için 850 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

Banka, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor.

DenizBank'ın emeklilere özel kredi kartı Emekli Bonus'ta tüm Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus'la alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, eczane, tiyatro-sinema harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arızası, çilingir, cam kırılması gibi asistans hizmetleri emekli müşterilere özel sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

- Garanti BBVA

Garanti BBVA, 1500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Böylece banka, emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleştirmiş olacak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Garanti BBVA'lı emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

- Halkbank

Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacak.

Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 liraya kadar brüt maaşlarda 500 lira, 1500 - 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 lira, 2 bin 500 lira ve üstü brüt maaşlarda 750 lira olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.

- ING Türkiye

ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine 2 bin 550 lira nakit promosyon fırsatı sunuyor. Avantajlı kampanya kapsamında ING'li emekliler, sunulan 750 liraya varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yaptıkları her ay için de 50 lira nakit promosyon alacak.

Böylece 3 yıl için ek 1800 lira promosyon, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. ING'li emekliler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek.

- İş Bankası

Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1000 liraya varan promosyon ödemesinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar sunuyor.

3 yıllık promosyon ödemeleri, 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamı dikkate alınıp hesaplanarak 3 yıllığına peşin olarak verilen taahhütler için, 1500 liradan düşük maaşlar için 750 lira, 1500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 875 lira, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 lira olacak.

Ayrıca, emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemeyecek, İşCep ve İnternet Şubesi'nden sınırsız havale ve aylık 3 adet ücretsiz EFT yapma ayrıcalığına sahip olacak.

- QNB Finansbank

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 liraya varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

Banka, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 lira olmak üzere toplamda 1250 lira nakit kazanma fırsatı sunan banka, bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500 liraya kadar nakit kazanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacak.

Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 lira indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.

- Şekerbank

Emekli maaşını taşıyan müşterilere 2 bin 400 liraya varan nakit hediye kazandıran Şekerbank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 450-750 lira olarak belirledi.

Anlaşmaya göre aylık maaşı 1500 liraya kadar olanlara toplam net 450 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara toplam net 625 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri olanlara ise toplam net 750 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Banka 750 liraya varan ana promosyon tutarına ek olarak iki adet otomatik ödeme talimatına ilave 150 lira, emekli tanıdıklarını Şekerbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendirdikleri emekli başına 150 lira olmak üzere 10 emekli yönlendirimine kadar toplamda 1500 lira kazanma imkanı sunuyor.

Şekerbank, kredi kartı alacak müşterilerden ilk yıl aidat ücreti almayacak. Banka, 31 Mart 2020'ye kadar kredi kartından yapılan toplam 500 lira market alışverişine 100 lira bonus imkanı sunuyor.

- TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), SGK emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1500 liraya kadar olan emekliler 850 lira, 1500-2.500 lira arasında maaş alan emekliler ise 1125 lira promosyon avantajından yararlanacak.

Kampanya kapsamında, TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de kişi başına 150 lira, toplamda 1500 liraya varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2 bin 500 lira üzerinde olup maaşını TEB'e taşıyarak 1250 lira almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2 bin 750 liraya varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.

- VakıfBank

VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500-750 lira olarak belirledi. Anlaşmaya göre aylık maaşı 1500 liraya kadar olanlara toplam net 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara toplam net 625 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri olanlara ise toplam net 750 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Anlaşma kapsamında emeklilere sağlanan ilave avantajlar arasında maaş hesaplarından işletim ücreti alınmaması ve kredi kartlarından aidat alınmaması da bulunuyor. Üç yıl geçerli olacak anlaşma sayesinde emekli maaşını VakıfBank'tan alanlar anlaşmada yer alan avantajlardan 2023'e kadar yararlanabilecek.

Maaşını VakıfBank'tan alan emekliler, maaş hesaplarını kullanarak internet bankacılığı veya VakıfBank Mobil aracılığıyla bir ay içinde toplam bir maaş tutarını aşmayacak miktarda, havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek. Emeklilerine ATM'lerinden günlük 2 bin liraya kadar ücretsiz para çekim imkanı da sağlayan VakıfBank, maaş hesabına bağlı HGS etiketini de ücretsiz olarak temin edecek.

- Yapı Kredi

Emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla Yapı Kredi'ye taşınabilecek.

Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

Öte yandan Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.

- Ziraat Bankası

Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilk protokol imzalayan banka olan Ziraat Bankası, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacak.

Ziraat Bankası, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilere 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilere ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi yapacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü verecek.