1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup terörist, ailesine kavuştu
 14 Mart 2020 11:24
Yazdır
Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup terörist, ailesine kavuştu.

Kırsal alanda terörle mücadelesini aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 2015'te İstanbul'da terör örgütü PKK'ya katılan ve daha sonra örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye geçen H.D'nin ailesiyle görüştü.

Aile ve yakınlarıyla görüştürülen terörist, uzun ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak teslim olmayı kabul etti. H.D, 10 Mart'ta örgütten kaçarak Ceylanpınar'da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

İstanbul'a getirilen ve işlemleri süren H.D. Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu.

Buluşma sırasında teröristin annesi duygulu anlar yaşadı.

Şüphelinin, jandarma komutanlığındaki ifadesinde İstanbul'da tanıştığı bir örgüt mensubunun propagandası sonucu PKK'ya katılmayı kabul ettiğini, DEAŞ ve ÖSO ile savaşması için Suriye'ye geçirildiğini söylediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
14 Mart 2020 11:45		 Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
14 Mart 2020 10:40
MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14 Mart 2020 09:22		 Antalya'da FETÖ'den yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
13 Mart 2020 18:07
Kars'ta FETÖ'nün sözde kadın bölge sorumlusu tutuklandı
13 Mart 2020 16:52		 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 2 tahliye
13 Mart 2020 16:43
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
13 Mart 2020 16:31		 Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası
13 Mart 2020 16:20
'Kozmik Oda kumpası' davasında bir sanığa tahliye
13 Mart 2020 15:47		 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis
13 Mart 2020 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler11:35 - İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü11:34 - 'Köklerim bana ilham veriyor'11:26 - Oğlu için 90 kilo vererek obeziteyle mücadelesini kazandı11:24 - Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu11:18 - Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı11:15 - 'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'11:05 - Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı11:01 - Emniyet ve jandarma, okul ve yurt çevrelerini denetledi11:00 - İstanbul'daki taksiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
11:00 - TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu10:59 - Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti10:56 - Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinin yolu ulaşıma açıldı10:56 - Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor10:40 - Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama10:39 - Rap müzikle 'sağlık çalışanına şiddete dur de' çağrısı10:33 - Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi10:21 - Kolonya spekülatörlerine darbe
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Evden eğitim böyle olacak
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
Fırsatçıların maskeleri yakında düşecek
3 günde 1 aylık satış
İmamoğlu'nun talebi Meclis'te reddedildi
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Korona'ya karşı ülke olarak seferberlik
Van Valiliği: İran sınırında 7 kişinin cesedi bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 4
2020 1
geceye bir şiir bırak 1
Popülizm 1
otogarın ana baba günü olması 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 5
ece erken 5
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
zalgiris kaunas 1
italya'nın komple karantinaya alınması 2
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam