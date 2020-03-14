Oğlu için 90 kilo vererek obeziteyle mücadelesini kazandı

- Çocukluğundan itibaren fazla kiloları nedeniyle neredeyse tüm yaşamı zorluk içinde geçen 37 yaşındaki Burçak Çortkaya, 5 yaşındaki oğlu için çıktığı zayıflama serüveninde 90 kilo vererek yeni bir hayata başladı.

Henüz ilkokul 4. sınıfa giderken hızla kilo almaya başlayan Çortkaya'nın hayatı sürekli diyet yaparak geçti.

Yaptığı diyetlere rağmen her defasında başarısızlığa uğrayan ve verdiği kiloları kısa süre içerisinde tekrar alan Çortkaya'nın, obeziteyle esaslı mücadelesi anne olduktan sonra başladı.

Çortkaya, yaklaşık 6 yıl önce anne olmaya karar vererek zayıflamaya başladı. Gebelik öncesi 30 kilo veren Çortkaya, oğlunu kucağına aldıktan bir süre sonra çeşitli sıkıntıların da etkisiyle 151 kiloya ulaştı.

Çortkaya, çocuğunun enerjisine yetişemeyip, onunla istediği gibi ilgilenemediği için obezite cerrahisi olmaya karar verdi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Polikliniğine başvuran Burçak Çortkaya'ya, 9 aylık bir takip sürecinin ardından obezite cerrahisi yapılmasına karar verildi.

Çortkaya, 2018'de geçirdiği ameliyatın ardından kavuştuğu ideal kilo sayesinde hayatını, hem daha sağlıklı bir birey hem de çocuğuyla gönlünce koşup, oynayabilen bir anne olmanın mutluluğuyla sürdürüyor.

- "Oğlumla parka gidiyorduk ama ben onun peşinde koşturamıyordum"

Yaşadığı değişim sürecini AA muhabirine anlatan Çortkaya, hayatı boyunca hep kilolarıyla mücadele ettiğini ancak istediği seviyeye hiçbir zaman ulaşamadığını söyledi.

Çortkaya, ergenlik döneminin ardından gittiği diyetisyenin, "Dolap kapağına zayıf resmini as'" dediğini aktararak, "Ancak benim hiçbir zaman zayıf bir resmim olmadı. Çünkü ben çocukluğumdan beri hep kiloluydum." dedi.

Kiloda en üst seviyeye hamilelik döneminin ardından yaşadığı sıkıntılı sürecin sonunda ulaştığını anlatan Çortkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamilelikte 129 kiloydum. Ondan önce bir 30 kilo kadar vermiştim. Ondan sonra 151'e kadar çıktım. Oğlumla devamlı parka gidiyoruz, sokağa çıkıyoruz ama ben onun peşinde koşturamıyordum. Ona yardımcı olamıyordum. Sadece oğlum için bu ameliyata karar verdim. Dış görünüş vesaire için değil. 2018'de Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Obezite Polikliniğine başvurdum. 9 aylık bir takip sürecim oldu. O süreçte bazı tedaviler de uygulandı. Daha sonra ameliyat oldum. Bu dönemde takipler hep oldu. İlk başta çok güzel kilo verdim. Bir dönem şehir değiştirdim, İzmir'e gitmiştim. O zamanki 7 aylık süreçte takiplerimi aksattım. O nedenle ciddi şekilde zayıfladım. 48 kiloya kadar indim. Sonra tekrar kontrollerime başladım. Doktorlarımın tavsiyelerine ve verdiği programlara uyarak şu anda ideal kiloma ulaştım."

- "Şu anda beni böyle gören tanımıyor"

Cerrahi sonrası sağlığının giderek düzeldiğini anlatan Çortkaya, "Ameliyat olduğunuz için çok fazla yiyemiyorsun. Bir lokma bile fazla yesen sıkıntı oluyor. Bir de uyman gereken şeyler var katı, sıvı ayrımı gibi. Bu kurallara, diyete uyduktan sonra, sporunu yaptıktan sonra herhangi bir problem olmuyor." dedi.

Çortkaya, ameliyatın ardından verdiği kilolarla çevresinden de çok güzel tepkiler aldığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu anda beni böyle gören tanımıyor. Anneme beni soruyorlar 'Burçak ne yapıyor?' diye annem de 'İşte Burçak bu.' diyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Oğlum da değişimin farkında. 'Böyle daha güzel' diyor. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Aslında kişi diyetle kilo verebiliyorsa istikrarlı olmalı. Diyeti bıraktığın zaman verdiğin kilonun daha fazlasını alıyorsun. Ben hep diyet yaptım. İnsanlar korkmasınlar. Ben burada konseye girdiğimde çok sayıda doktor vardı. Bana dediler ki 'Belki ölürsün.' Tamam ölürsem de bu ameliyatı olacağım dedim. Ameliyata gelirken bile Marmaray'a bindiğimde oturmak istedim ama insanlara kilom nedeniyle rahatsızlık vermekten çekiniyordum. 'Oturursam yanımdaki rahatsız olacak' diye ayakta duruyordum. Bayağı zor bir süreç ama bitti çok şükür. Yeni hayatımdan memnunum. Hiçbir sağlık problemim yok."