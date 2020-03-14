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'Köklerim bana ilham veriyor'

Geçtiğimiz günlerde İstanbullu müzikseverlerle buluşan Cezayirli folk sanatçısı Souad Massi, müziğinin nereden, nasıl beslendiğini şöyle özetliyor: "Geçmişim, köklerim ve kendi hayatımda yaşadıklarım bana ilham veriyor
 14 Mart 2020 11:34
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'Köklerim bana ilham veriyor'

Cezayirli Souad Massi, folk müzikten aldığı ilhamla uluslararası müzik camiasında kendine yer edinmiş başarılı bir sanatçı. Massi, müzik kariyerine 1989 yılında Cezayir'de başladı. Cezayir'in 1994-1996 yılları arasındaki çalkantılı döneminde kısıtlamalarla karşılaştı, politik içerikli müzik yapması sebebiyle Cezayir'de fazla barınamadı ve Fransa'ya gitti. Kendi topraklarının etnik müziğini rock ve pop gibi uluslararası müzik türleriyle harmanlayarak yeni bir tür ortaya koyan Massi, Arapça seslendirdiği şarkılarıyla bu dile de yeni bir bakış kazandırdı. Çıkardığı son albümü Oumniya'da da köklerinden ve Cezayir'in geleneksel müziği chaabi tınılarından uzaklaşmayan başarılı sanatçının albümündeki şarkıların çoğu Arapça, ikisi ise Fransızca. Albümünde akustik gitar, keman, darbuka gibi enstrümanların yanı sıra Cezayir'in geleneksel Kabyle ve chaabi müziği çalgısı mandole'u da kullanan Massi, bu şarkılarını geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İstanbullu müzikseverlere canlı olarak söyledi. Oumniya adlı parçayla başlayan konserde ünlü sanatçı, Hayati, Kilyoum, Ban Koulchi, Je Chante, Ya Kelbi, Nawsik ve Raoui'nin de arasında bulunduğu Arapça ve Fransızca şarkılarını seslendirdi. Souad Massi'ye gitarda Abdenour Djemai, kemanda Mokrane Aldani, perküsyonda Rabah Khalfa ve Esteban Sotolongo Zapata eşlik etti. Konserde Massi sesi ve performansıyla tüm dinleyenleri mest ederken özellikle Rabah Khalfa'nın dakikalar süren darbuka şovu uzun süre alkış aldı. Bu muhteşem konser sonrası Massi ile bir araya geldik ve sohbet ettik. İşte sohbetimizden öne çıkan detaylar.

AİLEMİN ÇOK KÜLTÜRLÜ OLMASI BANA ÖZGÜRLÜK TANIDI

Uluslararası alanda tanınan bir sanatçı olurken aynı zamanda kültürünü ve etnik müziğini de yanına alabilmiş bir sanatçı Massi. Bunu başarmak popüler kültüre karşı daha dirençli olmayı gerektiriyor ve her zaman mümkün olan bir şey de değil. Ona yaptığı müziğin kendisindeki karşılığının ne olduğunu soruyorum. Şöyle yanıtlıyor: "Benim müziğim birçok farklı stilin bir karması. Çok kültürlü bir aileden geliyorum ve bu durumun bana daha fazla özgürlük tanıdığını sanıyorum. Bir müzik türünden diğerine rahatlıkla gidebiliyorum. Arap ezgileri, Afrika ritimleri, Akdeniz melodileri, rock, folk, Flamenko. Benim müziğimde hepsinden izler var ve bu, müziğimi zenginleştiriyor."

ÜLKEMİN İÇİNDEN GEÇTİĞİ SÜREÇ BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Peki, müziği memleketi Cezayir'den nasıl besleniyor? Massi, "Geçmişim, köklerim ve kendi hayatımda yaşadıklarım bana çok ilham veriyor." diyor ve ekliyor: "Ama etrafımda olan bitene karşı da çok duyarlıyım ve genelde şarkılarımda bunlardan da bahsediyorum. Elbette ülkem, ülkemin ve Ortadoğu'nun içinden geçtiği süreç beni çok etkiledi. Hatta en son yayınladığım Oumniya albümüm bunun iyi bir örneği. 'Oumniya', 'Dileğim' demek, bu dünyanın, yaşamımın, ülkem Cezayir'in değişmesi için dilediklerim. Bu albümde en sevdiğim enstrümanlardan keman ve mondol dokunuşları ile eski beni geri getirmeye çalıştım."

CEZAYİR DEYİNCE AKLIMA YASEMİN KOKUSU GELİYOR

Ülkesinden uzakta yaşayan Massi'ye "Cezayir denilince çocukluğunuza dair aklınıza neler geliyor?" diye sorduğumda ise şunları söylüyor: "Yasemin çiçeklerinin kokusu, yöresel kekler ve hamur kokusu, ezan sesi." Massi folk müziğinin uluslararası alandaki temsilcilerinden biri olma sorumluluğuyla ilgili ise "Bazen beni, müziğimi Joan Baez, Tracy Chapman gibi önemli isimlerle benzeştiriyorlar. Bu benim için çok büyük bir onur. Benim asıl amacım insanlara huzur verebilmek, onlara iyi hissettirebilmek. Beni 20 yıldır takip eden bir kitle var, birlikte gelişiyoruz, değişiyoruz. Onlar da benim artistik seçimlerimi takip ediyorlar. Bu gerçekten içimi ısıtıyor. Bana her gün daha ileriye gitmem ve daha iyi bir insan olmam için güç veriyor." diyor.

TÜRK HALKININ DUYARLILIĞI BENİ ÇOK ETKİLİYOR

Massi Türkiye'de olmak ve verdiği konserle ilgili ise şunları söylüyor: "Türkiye, benim en çok takip edildiğim ülkelerden biri. Türk halkının zevkleri, duyarlılığı beni çok etkiliyor. Müzik kültürü anlamında da çok sevdiğim bir ülke. Çocukluğumdan beri Türk müziğine, İbrahim Tatlıses gibi seslere aşinayım. Müzik geleneğiniz benim çok hoşuma gidiyor ve hayatımın bir parçası. Yine önemli klarnet sanatçılarınızdan Serkan Çağrı ile de aynı sahneyi paylaşmıştık, benim için çok keyifli bir konserdi."

Ali Demirtaş

Akşam / Cumartesi
Akşam
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