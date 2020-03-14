İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü
İBB Sözcüsü Murat Ongun İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanım oranının dün itibariyle %17 oranında düştüğünü açıkladı
|14 Mart 2020 11:35
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İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüş dün itibariyle yüzde 17'ye ulaşmıştır. Salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Resmi sağlık kurumlarının uyarılarına vatandaşların kişisel olarak uymaları en önemli tedbirdir."
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