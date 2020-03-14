1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü

İBB Sözcüsü Murat Ongun İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanım oranının dün itibariyle %17 oranında düştüğünü açıkladı
 14 Mart 2020 11:35
Yazdır
İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüş dün itibariyle yüzde 17'ye ulaşmıştır. Salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Resmi sağlık kurumlarının uyarılarına vatandaşların kişisel olarak uymaları en önemli tedbirdir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB'den mangala yasak geliyor
13 Mart 2020 22:12		 Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Kar geliyor
13 Mart 2020 19:50
Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
13 Mart 2020 17:58		 Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi
13 Mart 2020 17:40
8 aylık kolonya stoğu bir günde bitti
13 Mart 2020 16:06		 Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için 'soğuk hava' uyarısı
13 Mart 2020 15:46
Engelli çocuğu otobüste unuttular
13 Mart 2020 15:35		 Toplu taşıma araçlarında korona virüs etkisi
13 Mart 2020 13:36
Sığınmacıların Yunanistan'a geçiş mücadelesi sürüyor
13 Mart 2020 11:11		 2 uzman onbaşı ilk görev yerlerine giderken kazada vefat etti
13 Mart 2020 09:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler11:35 - İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü11:34 - 'Köklerim bana ilham veriyor'11:26 - Oğlu için 90 kilo vererek obeziteyle mücadelesini kazandı11:24 - Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu11:18 - Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı11:15 - 'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'11:05 - Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı11:01 - Emniyet ve jandarma, okul ve yurt çevrelerini denetledi11:00 - İstanbul'daki taksiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
11:00 - TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu10:59 - Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti10:56 - Van'da 41 kişinin öldüğü çığ bölgesinin yolu ulaşıma açıldı10:56 - Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor10:40 - Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama10:39 - Rap müzikle 'sağlık çalışanına şiddete dur de' çağrısı10:33 - Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi10:21 - Kolonya spekülatörlerine darbe
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Evden eğitim böyle olacak
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
Fırsatçıların maskeleri yakında düşecek
3 günde 1 aylık satış
İmamoğlu'nun talebi Meclis'te reddedildi
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Korona'ya karşı ülke olarak seferberlik
Van Valiliği: İran sınırında 7 kişinin cesedi bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
Yurdum insanının virüsten korunma yöntemleri 1
tyrese rice 1
el dezenfektanı 1
KEFİR ve corona 2
Alo 184 korona hatti 1
geceye bir şiir bırak 1
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
13.03.2020 galatasaray kulübü açıklaması 3
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam