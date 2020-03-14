1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler

Dink suikastı şüphelisinin öldürülmesinden sonra bu kez FETÖ'nün kritik adamı Hazim Sesli cezaevinde şişlendi.
 14 Mart 2020 11:45
Yazdır
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler

Dink davası sanıklarından istihbaratçı subay Ateş'in Düzce'de infaz edilmesinden bir gün sonra Feto'nun "her işi halledilsin" dediği örgütün bürokrasi imamı Hazim Sesli, cezaevinde şişlendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Mustafa Özcan arasındaki savaş, örgüt içinde yapılan ihbarları bir üst boyuta taşıdı. Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda görevli eski istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, önceki gün Düzce'de aracı içerisinde infaz edildi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Ateş'in, cinayetten 5 ay 15 gün önce Dink'in konutu ve sahibi olduğu yayınevinde keşif faaliyetinde, cinayetten 3 saat önce de yayınevinin önünde bulunduğu belirlenmişti.

AİLESİYLE KONUŞUYORDU

Ateş'in suikasta uğramasından bir gün sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'her işi halledilsin' diyerek koruduğu örgütün bürokrasi imamı Hazim Sesli, kaldığı Menemen Cezaevi'nde saat 04.30'da 7 farklı yerinden şişlendi. Sesli, ailesiyle telefonda görüşürken uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Sesli, Uşak'ta yapılan operasyonda yakalanmış, ev ve işyerinde yapılan aramalarda elebaşıyla çekilen fotoğrafının yanı sıra 1999-2000 yıllarında, Pensilvanya'da çekildiği tahmin edilen fotoğraflar bulundu. Fotoğraflarda futbolcular, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk görülüyordu.

BİRBİRLERİNİ KARŞILIKLI İHBAR ETTİLER

FETÖ tarafından ABD'den emniyete gönderilen ihbar mailinde Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un adresi verilmişti. Bozkurt, 23 Ekim'de İzmir'de yakalandı. Hemen ardından Mustafa Özcan grubu ise Almanya'dan Gülen'in yeğeni olan 30 yaşındaki Zeynep Gülen'in adresini ihbar etti. Ve Zeynep Gülen'de 25 Ekim'de Beykoz'da durdurdukları araçta yakaladı.

'GÜLEN İÇİN ÖLÜRÜM' DEDİM SORULARI VERDİLER

FETÖ soruşturmalarında itirafçı olan örgüt mensupları, sınav hilelerini anlattı. Örgütte 22 yıl yer alan ve yüzlerce kişinin ismini veren bir subay şunları anlattı: "Askeri okul için teklif yapan abi, bana formları getirdi. Formları doldururken cemaate ne derece bağlı olduğumu anlamak için teste tabi tuttular. Abi bana 'Hoca efendiyi korumak için elinde bir el bombası olsa onun pimini çeker misin? Kendini hoca efendi için feda eder misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Daha sonra formları doldurduk."

SORULARIN AYNISIYDI

"1994'te Kuleli sınavına girmeden 2 gün önce, abiler 50 soru getirdi. 'Soruyu çöz cevabını ezberle' dediler. Hepsi aynıydı. Asil listeden kazanacak şekilde puan aldım."
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
14 Mart 2020 13:31		 İkna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu
14 Mart 2020 11:24
Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
14 Mart 2020 10:40		 MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14 Mart 2020 09:22
Antalya'da FETÖ'den yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
13 Mart 2020 18:07		 Kars'ta FETÖ'nün sözde kadın bölge sorumlusu tutuklandı
13 Mart 2020 16:52
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 2 tahliye
13 Mart 2020 16:43		 MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
13 Mart 2020 16:31
Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası
13 Mart 2020 16:20		 'Kozmik Oda kumpası' davasında bir sanığa tahliye
13 Mart 2020 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz13:41 - HSK, ziyaretçi kabulünü durdurduğunu açıkladı13:37 - AVM'lerde kontrollü hizmete devam13:32 - İran'da virüsten ölen sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi13:31 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı13:24 - Antalya'da inşaatta göçük: 1 yaralı13:09 - Corona virüsü etkisiz hale getirdik açıklaması12:58 - JÖAK'tan 3 bin 600 metrede çığ tatbikatı12:58 - Özhaseki'den 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması12:40 - Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı: Sıcaklıklar düşecek
12:22 - 'Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor'12:17 - THY'den uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı12:07 - Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü11:59 - Tütün ürünleri koronavirüse yakalanma riskini artırıyor11:58 - Bakanlıktan engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına koronavirüs rehberi11:45 - Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler11:35 - İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü11:34 - 'Köklerim bana ilham veriyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
Fırsatçıların maskeleri yakında düşecek
İmamoğlu'nun talebi Meclis'te reddedildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
messiah 1
la liga'nın askıya alınması 1
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
12.03.2020 başakşehir vs copenhagen maçı 2
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 2
eba.gov.tr 2
kolonya 2
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması 2
Ecem Erkek 1
trey thompkins 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam