Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü
|14 Mart 2020 12:07
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Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, hastalığa dikkat çekmek için bir türkü yazdı.
Civelek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında da yazdığı türküyü çalarak söyleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan türkü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Civelek "Dünyada bir koronavirüs gerçeği var. Herkes çok gergin. Bende bu gerginliği yumuşatmak adına bir türkü yazdım, çaldım ve söyledim.
Herkesten de ilgi gördü" ifadelerini kullandı. Civelek sosyal paylaşım sitelerinde defalarca paylaşılan türkü de şu sözlere yer verdi; Koronanın adını / Hiç sevmedim tadını / Uzak dur gavur bizden / Almadım muradımı Sevdamı alacağım / Horon oynayacağım / Korona var diyorlar / Elini tutacağım Horon ele ele olur / Sevda dil ile olur / Uzak dur ula bizden / Dünya sana dar olur Rizelinin huyudur / Hep çatar sağa sola / Allah'ından bulacaksın / Çin menşeili korona
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