1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor'

"Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. MKEK de özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar"
 14 Mart 2020 12:22
Yazdır
'Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirterek, "Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) da özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar." dedi.

Varank, MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası'nı ziyaret ederek burada üretilen maskelerin üretim aşamalarının gerçekleştirildiği atölyelerde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde Varank'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti.

Ziyareti sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Varank, söz konusu tesiste kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiğini söyledi. Varank, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük KBRN gaz maskelerinin Türkiye'nin bu anlamadaki ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir." dedi.

Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye'nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor." diye konuştu.

- "Maskede endişeye gerek yok"

Türkiye'nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip olduğuna işaret eden Varank, vatandaşların maske konusunda endişe duymaması gerektiğini dile getirdi.

Piyasada maske fiyatlarındaki oynaklığın arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye'de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK'in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir."

- "TÜBİTAK proje başlattı"

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye'ye getirildiğini anlatan Varank, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. Önümüzdeki dönemde N95 ve N99 maskelerinin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz." diye konuştu.

Varank, ocak ayında sanayi üretimindeki yıllık bazda yüzde 7,9'luk artışın sevindirici olduğunu belirterek, Kovid-19'un etkilerinin sanayi üretimine yansımalarının şubat ve mart aylarında görülebileceğini ifade etti.

Koronavirüs salgınından global üretici konumundaki ülkelerden Çin ve İtalya'nın ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Varank, bunun dünya ticaretine etkisinin gelecek dönemde ortaya çıkacağını kaydetti.

- "Olası etkiler gündemimizde"

Bakan Varank, olası etkileri gündemlerine alıp değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sektörlerle birlikte çalışıyoruz. Tedarik zincirinde ihtiyaçları varsa bunu nasıl karşılayabiliriz ya da tedarikçi olarak dünyada bir ihtiyaç olursa nasıl etki edebilirler, bunların tamamını sanayicilerimizle ve üreticilerimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracat yapmak isteyen firmaların konteyner sıkıntısı yaşadığını söyleyen Varank, "Küresel dünyada üretim süreçleri ve tedarik zincirleri çok girift. Türkiye olarak hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerekli tedbirleri alıyoruz hem de üreticilerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini ve maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adete kadar üretimi destekleyebileceğini bildirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında süreçlerin dinamik bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"İnşallah koronavirüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükümet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların kendi hijyenlerine, kişisel bakımlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da hükümetimizin uyguladığı tedbirlere riayet etsinler."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AVM'lerde kontrollü hizmete devam
14 Mart 2020 13:37		 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Kovid-19 için 1 milyar avroluk finansman paketi
13 Mart 2020 23:24
Oda ve borsalardan açıklama: Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız
13 Mart 2020 21:56		 Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
13 Mart 2020 12:41
TESK'ten uçak biletlerine ilişkin 'cayma hakkı' talebi
13 Mart 2020 12:05		 Tarım Kredi marketlerinde fiyat artışı yok
13 Mart 2020 11:58
Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü
13 Mart 2020 11:15		 'Taşınabilir uydu anteni' dünya pazarına açılıyor
13 Mart 2020 11:14
İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor
13 Mart 2020 10:37		 Yanlış denetim affedilmeyecek
13 Mart 2020 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz13:41 - HSK, ziyaretçi kabulünü durdurduğunu açıkladı13:37 - AVM'lerde kontrollü hizmete devam13:32 - İran'da virüsten ölen sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi13:31 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı13:24 - Antalya'da inşaatta göçük: 1 yaralı13:09 - Corona virüsü etkisiz hale getirdik açıklaması12:58 - JÖAK'tan 3 bin 600 metrede çığ tatbikatı12:58 - Özhaseki'den 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması12:40 - Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı: Sıcaklıklar düşecek
12:22 - 'Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor'12:17 - THY'den uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı12:07 - Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü11:59 - Tütün ürünleri koronavirüse yakalanma riskini artırıyor11:58 - Bakanlıktan engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına koronavirüs rehberi11:45 - Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler11:35 - İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü11:34 - 'Köklerim bana ilham veriyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
Fırsatçıların maskeleri yakında düşecek
İmamoğlu'nun talebi Meclis'te reddedildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yurdum insanının virüsten korunma yöntemleri 1
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
eba.gov.tr 2
jan oblak 1
otogarın ana baba günü olması 1
12.03.2020 başakşehir vs copenhagen maçı 2
pezevenk sözünün eleştiri sayılması 2
messiah 1
çekirge istilası 1
nedir bu BES 4
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam