HSK, ziyaretçi kabulünü durdurduğunu açıkladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru
|14 Mart 2020 13:41
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru
Covid 19 salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, ayrıca 2020 adli ve idari yargı ana kararnamelerinin öngörülen tarihte bitirilmesi amacıyla Genel Kurul ve Dairelerin çalışmalarını hızlı ve sağlıklı yürütebilmesi için 16.3.2020 tarihinden itibaren Kurulumuza ziyaretçi kabulü yapılamayacağı hususu saygı ile duyurulur
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