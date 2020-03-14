Girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor
|14 Mart 2020 15:03
|Yazdır
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nin muhtarı Murat Över, 15 üniversite öğrencisine hayırseverlerin de desteğiyle aylık 200 lira burs temin ediyor.
Över, hayali olan üniversite eğitimini, maddi imkansızlıklar nedeniyle yurt dışına çalışmaya gitmek zorunda kaldığı için gerçekleştiremedi.
Yıllar sonra Türkiye'ye dönerek aday olup girdiği Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Murat Över, hem kendi mahallesi hem de diğer mahallelerde üniversiteyi kazanmış ancak maddi durumu yetersiz gençlere burs sağlamak için girişimlerde bulundu.
Över, kendi birikimi ve hayırseverlerin de desteğiyle 15 gence aylık 200 lira burs sağladı.
Muhtar Över, yaptığı açıklamada, üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs verme hayalini muhtar seçilerek gerçekleştirdiğini söyledi.
Yaklaşık 5 aydır bursların devam ettiğini anlatan Över, "Hayırseverlerin desteğiyle önce mahallemizde sonra ilçe genelinde burs almak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettik. Her ay düzenli olarak 200 lira hesaplarına yatırıyoruz. Okuyamadığım için üniversitelilere burs verme hayalim her zaman vardı. Muhtarlık bünyesinde fon oluşturduk. Hayırseverlerin desteğiyle her ay düzenli olarak biriken parayı önce 15 öğrencimize aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı
03 Şubat 2020 17:25
|TÜBİTAK'tan öğrenciye burs sağlanmadığı iddialarına yanıt
01 Şubat 2020 13:08
|KYK yurtlarına başvuranların yerleştirilme oranı
22 Ocak 2020 11:28
|Borçlu öğrenci için KYK formülü
13 Aralık 2019 07:21
|İBB burs başvuru sonuçları açıklandı
28 Kasım 2019 11:03
|KYK, burs ve kredi ödeme takmini açıkladı
26 Kasım 2019 15:23
|VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
26 Kasım 2019 08:40
|KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
16 Kasım 2019 11:41
|Başarılı sporculara yüzde 100 üniversite bursu geliyor!
12 Kasım 2019 09:32
|Burs ve kredi sonuçlarına dair haber, doğru çıkmadı
06 Kasım 2019 21:38