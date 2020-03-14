Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|14 Mart 2020 13:31
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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 194'ncü gününde devam ediyor.
Şırnak'tan 6 yıl önce 19 yaşında dağa kaçırılan kızı Fatma için kente gelen anne Hediye Küybet, oturma eylemine dahil oldu.
Küybet, Kürtçe yaptığı açıklamada, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını, kızından 6 yıldır haber alamadığını söyledi.
Kızının HDP aracılığıyla kandırılarak kaçırıldığını anlatan Küybet, "Kızımın gelmesini istiyorum. 6 yıl önce Cizre ilçesine doktora gitti. Ondan sonra kızımdan hiçbir haber alamadım. Kızım için HDP'nin kapısına geldim. Onlar kızımı götürdü." dedi.
Küybet, kızına terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.
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