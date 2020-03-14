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Tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz

Memurlar.net olarak, en büyük fedakarlığı omuzlayan tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz
 14 Mart 2020 13:42
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Tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz

Koronavirüs'te en büyük fedakarlık sağlık personeline düşüyor.
Yıllık izinleri durduruldu, idari izin uygun uygulamasından muaflar.
İnsan sağlığı için sınır ve zaman tanımaksızın emek veren tüm sağlık personelinin #14MartTıpBayramı 'nı canı yürekten kutlarız
Memurlar.Net
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