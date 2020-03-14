1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altun'dan, Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup

Mektup sonrası New York Times, CNN International ve BBC söz konusu fotoğrafları kaldırarak geri adım attı
 14 Mart 2020 14:00
Yazdır
Altun'dan, Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Altun'un New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan koronavirüs haberlerinde, Türkiye'den fotoğraf kullanması üzerine eleştirel bir mektup gönderdiği belirtildi.

Altun mektubunda, Türkiye'de salgın başladığından bu yana 5 Kovid-19 vakası ortaya çıktığına ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığına işaret etti.

Sağlık Bakanlığının, virüs vatandaşlara ulaşmadan önce korunma yöntemleri, sağlık çalışanlarının eğitilmesi ve salgın durumunda hastanelerin ve tesislerin hazır hale getirilmesi gibi konularda farkındalık yarattığını vurgulayan Altun, aynı zamanda okulların geçici olarak tatil edildiğini, konserlerin ertelendiğini ve birçok Avrupa ülkesiyle uçuşların da kaldırıldığını bildirdi.

Fahrettin Altun, mektubunda, "COVID-19 salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye'nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiçbir ilgisi olmayan haberlerde Türkiye'den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kesinlikle haklısınız"

New York Times ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a cevaben gönderdiği mektupta, "Kesinlikle haklısınız, o fotoğraflar kullanılmamalıydı. Konuyla alakalı fotoğraf editörleri de bir yanlışlık yapılmış olduğunu kabul ettiler. Fotoğraf haberden kaldırıldı." açıklamasını yaptı.

New York Times, Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan ve Türkiye ile alakası olmayan, Avrupa'ya yönelik seyahat yasağı haberinde İstanbul'dan bir görsel kullanmıştı.

BBC ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile eşinin karantina altına alınması, ABD'nin seyahat yasağı ve İtalya'da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde Türkiye'den görsellere yer vermişti.

CNN International da Formula 1'in Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak Grand Prix Yarışının iptali, İtalya'daki kalp cerrahi bölüm başkanı tarafından yapılan açıklama ve Capitol Complex'e kamu erişiminin askıya alınmasına dair açıklama haberlerini İstanbul'dan görsellerle yayınlamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özhaseki'den 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması
14 Mart 2020 12:58		 'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'
14 Mart 2020 11:15
Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
14 Mart 2020 10:59		 Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor
14 Mart 2020 10:56
'Ölüme alıştık, korona korkutmuyor'
14 Mart 2020 08:57		 İBB'de 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi reddedildi
14 Mart 2020 07:50
36 Türk şehit için İdlib'de anıt
14 Mart 2020 06:40		 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Mart 2020 00:11
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
14 Mart 2020 00:09		 14 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Mart 2020 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:27 - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dezenfekte edildi15:23 - Hamsi sezonu kapanırken fiyatlar tavan yaptı15:19 - 'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti15:15 - Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı15:11 - Veliler ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı15:07 - Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi15:03 - Girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor14:59 - Emniyet Genel Müdürü, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu14:52 - El temizliğinde renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanılması önerisi14:31 - TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi
14:30 - 12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?14:14 - CİMER'e Koronavirüs ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı14:10 - Manisa İl Milli Eğitim'den 'İstiklal Marşı' açıklaması14:08 - Virüse yakalanıp iyileşen İngiliz: Kamyon çarpmış gibiydi14:08 - Soğuklar geri geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek14:06 - 10 terörist etkisiz hale getirildi14:05 - Tarım ve Orman Bakanlığı tüm eğitimleri iptal etti14:00 - HSK'dan, açık infaz kurumları için nöbet sistemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
12.03.2020 başakşehir vs copenhagen maçı 2
italya'nın komple karantinaya alınması 1
13.03.2020 cuma namazı 1
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
messiah 1
tesbihlerin camilerden kaldırılması 2
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 4
KEFİR ve corona 2
nedir bu BES 4
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam