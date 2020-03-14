12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
|14 Mart 2020 14:30
|Yazdır
Soru: YÖK' ün idari izin duyurusu ve Cumhurbaşkanlığı genelgelerini yayınlandı. Bu iki duyuru da kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin akıbeti hakkında duyurular da birşey geçmiyor. İdari izin işçiler için veya sözleşmeli personel için geçerli midir?
Cevap: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları, ..... Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.
Söz konusu yazıda, izin hakkından yararlanacak personel için statü ayrımı yapılmamış; personel, çalışanlar, hamileler, dezavantajlı gruplar, 60 yaş üzerinde olanlar gibi kapsayıcı ibareler kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçiler ve sözleşmeli personel dahil tüm personeli içine alan bir dil kullanılmıştır.
Ayrıca verilen idari izin için herhangi bir mevzuata atıf yapılmamış olması ve iznin verilme gerekçesi dikkate alındığında kamu personeli arasında statü ayrımı yapılması da mümkün değildir.
Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı personeli hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu işçilerinden veya sözleşmeli persondeln yazıda sayılan şartları taşıyanların da 12 günlük idari izin hakkından yararlanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Genelgeye göre 12 gün idari izin kullanamayacak yöneticiler kimlerdir?
13 Mart 2020 23:15
|Üniversite şahsen başvuru almakta ısrar etmeye devam ediyor!
13 Mart 2020 13:05
|Okullar tatil edildi, anne ve babası memur olan çalışanlara izin verilecek mi?
12 Mart 2020 22:28
|İstanbul'da son trend buz lazer epilasyon
12 Mart 2020 16:14
|Villa kiralamanın avantajları
12 Mart 2020 16:09
|Lenf kanseri hakkında merak edilenler
12 Mart 2020 16:06
|T-HOS hukuk otomasyon sistemi ile dava takip süreçlerinizi kolaylaştırın
06 Mart 2020 15:51
|Geçici görevlendirmede istisna düzenlemesi üniversite personelinin tayin sorununu büyüttü!
04 Mart 2020 15:05
|Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi
04 Mart 2020 12:19
|Ek 8 ve 25 madde bağlamında, Kurumlararası Geçici Görevlendirme Uygulamasında ne değişti?
02 Mart 2020 09:42