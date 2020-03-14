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12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı Genelgede, statü ayrımı yer almamaktadır. Bu nedenle genelgede yer alan düzenlemeler memurların yanı sıra tüm kamu çalışanlarını kapsamaktadır.
 14 Mart 2020 14:30
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12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?

Soru: YÖK' ün idari izin duyurusu ve Cumhurbaşkanlığı genelgelerini yayınlandı. Bu iki duyuru da kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin akıbeti hakkında duyurular da birşey geçmiyor. İdari izin işçiler için veya sözleşmeli personel için geçerli midir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları, ..... Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.

Söz konusu yazıda, izin hakkından yararlanacak personel için statü ayrımı yapılmamış; personel, çalışanlar, hamileler, dezavantajlı gruplar, 60 yaş üzerinde olanlar gibi kapsayıcı ibareler kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçiler ve sözleşmeli personel dahil tüm personeli içine alan bir dil kullanılmıştır.

Ayrıca verilen idari izin için herhangi bir mevzuata atıf yapılmamış olması ve iznin verilme gerekçesi dikkate alındığında kamu personeli arasında statü ayrımı yapılması da mümkün değildir.

Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı personeli hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu işçilerinden veya sözleşmeli persondeln yazıda sayılan şartları taşıyanların da 12 günlük idari izin hakkından yararlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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