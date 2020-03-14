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TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) avukatlara, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklularla yapacakları görüşmelere 3 hafta ara vermeleri önerisinde bulundu
 14 Mart 2020 14:31
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TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) avukatlara, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklularla yapacakları görüşmelere 3 hafta ara vermeleri önerisinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında baro başkanlıklarına duyuru gönderildi.

Duyuruda, ceza ve tutukevlerindeki avukat görüşmelerinin 3 hafta ertelenmesinde fayda olduğu belirtildi.

Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde avukatlara cam arkasından telefonla görüşme imkanı sağlanacağı kaydedilen duyuruda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun, acil işler dışında duruşma keşiflerinin ertelenmesi ve mahkemelerin gerekli görülen hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini kullanmasına ilişkin önerileri hatırlatıldı.
Anadolu Ajansı
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