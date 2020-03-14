1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Veliler ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim Kurulu:"Sözel, sayısal, görsel sanatlar gibi farklı öğretim metotlarıyla çok sayıda öğrenciye hitap edebilen EBA, içerik üretebilmeleri ve etkileşime girebilmeleri için öğretmenlerin de kullanabileceği ortak bir platform olma özelliği gösteriyor"
 14 Mart 2020 15:11
Yazdır
Veliler ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan, çevrimiçi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında sosyal medyada velileri ve öğrencileri bilgilendirecek infografik içerik hazırladı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı alınan önlemler esnasında zengin içerikleriyle öğretimi kesintisiz kıldığı belirtildi.

2012 yılından beri dijital ortamdan zengin eğitim içerikleri sunmasının yanı sıra sosyal ağlar üzerinden bilgi alışverişi yapmaya imkan sağlayan EBA'nın, bilgiyi yeniden yapılandırarak bilginin sürekli üretilmesi amacını taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sözel, sayısal, görsel sanatlar gibi farklı öğretim metotlarıyla çok sayıda öğrenciye hitap edebilen EBA, içerik üretebilmeleri ve etkileşime girebilmeleri için öğretmenlerin de kullanabileceği ortak bir platform olma özelliği gösteriyor. Bu sayede öğretmenler tarafından üretilen eğitsel içerikler öğrencilerle paylaşılabiliyor. Aktif katılım ile sosyal bir ders ortamı sunan EBA, aynı zamanda öğretmenler tarafından öğrencilerin düzenli olarak takip edilmesine olanak sağlıyor."

EBA'nın öğrenimi sürekli kıldığı vurgulanan açıklamada, "Öğrenciler ise öğretmenler tarafından platforma aktarılan içerikleri ve ödevleri, oluşturulan kişisel takvimlerinden takip edebiliyor. Öğrencilere sınıf arkadaşları ile ortak çalışabilme imkanı sunan EBA, anlık internet bağlantısı ile öğrencinin dilediği dersten ve dilediği konudan anında faydalanabilmesine olanak tanıyor. Okul dışında da hizmet veren EBA, birçok öğrencinin derslerdeki başarısının artmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evden eğitim böyle olacak
14 Mart 2020 07:11		 Anadolu Üniversitesi: AÖF sınavları tarihlerinde erteleme yok
13 Mart 2020 23:22
Şimdi tatil sonra e-Okul
13 Mart 2020 08:10		 GAÜN'ün Suriye'deki fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi
12 Mart 2020 20:47
BANÜ'de uluslararası öğrenci kayıtları durduruldu
12 Mart 2020 19:33		 Bilim Kurulu üyesi okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
11 Mart 2020 23:33
YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi
11 Mart 2020 21:53		 ESOGÜ'de tüm etkinlikler ertelendi
11 Mart 2020 19:23
'Lisans öğrenmeyenlerin yüksel tahsil yapmaları boş'
11 Mart 2020 19:07		 LGS ve YKS'ye hazırlıkta isteyene butik, isteyene VIP kurs
10 Mart 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı15:27 - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dezenfekte edildi15:23 - Hamsi sezonu kapanırken fiyatlar tavan yaptı15:19 - 'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti15:15 - Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı15:11 - Veliler ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı15:07 - Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi15:03 - Girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor14:59 - Emniyet Genel Müdürü, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu14:52 - El temizliğinde renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanılması önerisi
14:31 - TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi14:30 - 12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?14:14 - CİMER'e Koronavirüs ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı14:10 - Manisa İl Milli Eğitim'den 'İstiklal Marşı' açıklaması14:08 - Virüse yakalanıp iyileşen İngiliz: Kamyon çarpmış gibiydi14:08 - Soğuklar geri geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek14:06 - 10 terörist etkisiz hale getirildi14:05 - Tarım ve Orman Bakanlığı tüm eğitimleri iptal etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zalgiris kaunas 1
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 4
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 2
kamu personelinin yurtdışına çıkışlarının durdurulması 1
Ecem Erkek 1
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması 2
nedir bu BES 4
otogarın ana baba günü olması 1
el dezenfektanı 1
italya'nın komple karantinaya alınması 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam