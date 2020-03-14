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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dezenfekte edildi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
 14 Mart 2020 15:27
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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dezenfekte edildi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Bağcılar Belediyesince görevlendirilen 3 ekip, antiseptik dezenfektan kullanarak, mahkeme binasını temizledi.

Ekipler, mahkeme kalemleri, başkan ve hakim odaları, anaokulu, yemekhane, kafeterya, mescit ve diğer ortak alanlarda da ayrıntılı dezenfeksiyon yaptı.

Anadolu Ajansı
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