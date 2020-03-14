İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı
Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, Genel Başkan Meral Akşener ve yardımcılarının odaları ile genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı
|14 Mart 2020 16:05
|Yazdır
İYİ Parti Genel Merkezi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından partide tedbirler artırıldı.
Bu kapsamda, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve yardımcılarının odaları, personelin çalışma alanı ile genel giriş ve kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı.
Daha önce de partide birçok noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Ersoy'dan özel tiyatrolarla ilgili açıklama
14 Mart 2020 17:05
|Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ulaşımı durduruldu
14 Mart 2020 16:51
|Azerbaycan, Türkiye'den silah almaya devam edecek
14 Mart 2020 16:16
|Yeniçağ Gazetesi: Batuhan Çolak yeni görevi kabul etmedi
14 Mart 2020 16:11
|Altun'dan, Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup
14 Mart 2020 14:00
|Özhaseki'den 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması
14 Mart 2020 12:58
|'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'
14 Mart 2020 11:15
|Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
14 Mart 2020 10:59
|Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor
14 Mart 2020 10:56
|'Ölüme alıştık, korona korkutmuyor'
14 Mart 2020 08:57