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İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, Genel Başkan Meral Akşener ve yardımcılarının odaları ile genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı
 14 Mart 2020 16:05
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İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı

İYİ Parti Genel Merkezi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından partide tedbirler artırıldı.

Bu kapsamda, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve yardımcılarının odaları, personelin çalışma alanı ile genel giriş ve kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı.

Daha önce de partide birçok noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.
Anadolu Ajansı
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