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Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu

Akdeniz Üniversitesi'nden farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, koronovirüsten korunmak için vücuttaki NRF2 faktörünün aktif hale getirilmesinin ve D vitamininin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Usta, NRF2'yi, brokoli, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin, biberiye, üzümün kendisi ve çinkonun harekete geçirdiğini söyledi.
 14 Mart 2020 16:09
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Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüsten korunma yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün akrabaları tıp dünyasında çok yakından tanındığı için onlara yönelik bir tedavi metodu geliştirildiğini, ancak koronavirüsün henüz tedavisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Usta, grip gibi atlatılacak bir hastalık olabileceğini ifade etti. Korkulacak bir şey olmadığını vurgulayan Usta, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı önlemleri en başından itibaren sıkıca ele alarak krizi iyi yönettiğini söyledi.

'YAPILACAK TEK ŞEY VAR: KALEYİ SAĞLAM TUTMAK'

Virüse karşı bir ilaç olmadığından yola çıkıldığını ve en doğru davranışın virüse karşı vücudun korunması olduğunu aktaran Prof. Dr. Usta, "Yapılacak tek şey var. Kaleyi sağlam tutmamız lazım. Ne yapılmalı? D vitamini düzeyinin normal olması lazım. Buna çok dikkat edilmeli. Vücudun kendini iyileştirmesi için bu vitamine ihtiyaç var. En önemlisi D vitamini" dedi.

'EN ÖNEMLİSİ D VİTAMİNİ'

Vücudun bir tedavi mekanizması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkun Usta, "Vücutta NRF 2 faktörünün bizim genlerimiz üzerinden hastalıklarla savaşabilme gücü var. Yani NRF2 sistemini aktif hale getirmemiz lazım. Normalde insanlarda bu faktör düzeyi çok yüksek değildir. Ne zaman stres yapılırsa, hastalık olursa o zaman yükselir. Nasıl yükseltilir peki? NRF2'yi yükseltmek için brokoli, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin, biberiye, üzümün kendisi, çinko çok önemli ve vitamin D" diye konuştu.

Prof. Dr. Usta, koronavirüs kapan bir hasta ile temas edilmedikçe telaş yapmaya gerek olmadığını belirterek, kişilerin kendilerini dezenfekte etmek isterken ölçünün kaçırılması halinde ilerleyen zamanlarda alerjik hastalıkların artabileceğine dikkati çekti.

ZERDEÇALIN KİLOSU 45- 50 TL

NF2 düzeyinin artıran zerdeçalın, karaciğer büyümesi, karaciğer kanseri ve siroz gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini, vücut direnci için de alındığını söyleyen Antalyalı 25 yıllık aktar Halil Ecin, "Zerdeçal mutlaka karabiber ve zeytinyağı karışımı ile tüketilmeli" dedi.

Ecin, zerdeçalın kilosunun 45 ila 50 TL arasında olduğunu, günde 5 ile 10 kilo sattığını vurguladı. Antalya halk pazarlarında ise brokoli 6 ile 8 TL'den satılıyor.

NRF 2 NEDİR?

NRF2, oksidatif hasar ve iltihap tarafından tetiklenen, oksidatif hasara karşı koruma sağlayan antioksidan proteinlerin yapısını artırır. NRF2, böbrekte daha fazla olmak şartıyla, kas, akciğer, kalp, karaciğer ve beyin gibi organlarda çoktan aza doğru sıralanacak şekilde bulunur.
DHA
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