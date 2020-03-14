1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Azerbaycan, Türkiye'den silah almaya devam edecek

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'den modern silah, askeri teçhizat ve ekipman almaya devam edeceklerini bildirdi.
 14 Mart 2020 16:16
Yazdır
Azerbaycan, Türkiye'den silah almaya devam edecek

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'den modern silah, askeri teçhizat ve ekipman almaya devam edeceklerini bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanov, bakanlık yetkilileri, kuvvet komutanları ve Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki komutanların da katılımıyla video konferans yoluyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, tatbikatlarda en modern yönetim tekniklerini kullanmanın önemini vurgulayan Hasanov, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş deneyimini öğrenerek ordumuzun hazırlık planına dahil etmeye, ikili askeri iş birliği kapsamında tecrübe paylaşımına, Türk üretimi modern silah, askeri teçhizat ve ekipmanların alınmasına bundan sonra da devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy'dan özel tiyatrolarla ilgili açıklama
14 Mart 2020 17:05		 Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ulaşımı durduruldu
14 Mart 2020 16:51
Yeniçağ Gazetesi: Batuhan Çolak yeni görevi kabul etmedi
14 Mart 2020 16:11		 İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı
14 Mart 2020 16:05
Altun'dan, Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup
14 Mart 2020 14:00		 Özhaseki'den 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması
14 Mart 2020 12:58
'Güvensiz ürünün tespiti için 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik'
14 Mart 2020 11:15		 Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
14 Mart 2020 10:59
Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor
14 Mart 2020 10:56		 'Ölüme alıştık, korona korkutmuyor'
14 Mart 2020 08:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor17:13 - İngiltere, virüsün kontrollü yayılmasını sağlamaya çalışıyor17:09 - İstanbul'da mangal denetimi başladı17:05 - Bakan Ersoy'dan özel tiyatrolarla ilgili açıklama16:59 - Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu16:56 - Hastane personeli olan eşini öldüren zanlı tutuklandı16:51 - Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ulaşımı durduruldu16:46 - Beyin cerrahının koleksiyon tutkusu arazi sattırdı16:41 - Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar16:36 - Galatasaray 'sessiz' derbide Beşiktaş'ı konuk edecek
16:31 - Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu16:26 - 'Korona katili mancar' sosyal medyada gündem oldu16:21 - Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci düşerek yaralandı16:16 - Azerbaycan, Türkiye'den silah almaya devam edecek16:11 - Yeniçağ Gazetesi: Batuhan Çolak yeni görevi kabul etmedi16:09 - Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu16:05 - İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı16:01 - Kaybolan Gülistan'dan 70 gündür haber alınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ecem Erkek 1
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 2
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması 2
13.03.2020 cuma namazı 1
eba.gov.tr 2
el dezenfektanı 1
kolonyanın karaborsaya düşmesi 2
postacı 3
geceye bir şiir bırak 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam