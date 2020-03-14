Azerbaycan, Türkiye'den silah almaya devam edecek
Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'den modern silah, askeri teçhizat ve ekipman almaya devam edeceklerini bildirdi.
|14 Mart 2020 16:16
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Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'den modern silah, askeri teçhizat ve ekipman almaya devam edeceklerini bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanov, bakanlık yetkilileri, kuvvet komutanları ve Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki komutanların da katılımıyla video konferans yoluyla toplantı düzenledi.
Toplantıda, tatbikatlarda en modern yönetim tekniklerini kullanmanın önemini vurgulayan Hasanov, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş deneyimini öğrenerek ordumuzun hazırlık planına dahil etmeye, ikili askeri iş birliği kapsamında tecrübe paylaşımına, Türk üretimi modern silah, askeri teçhizat ve ekipmanların alınmasına bundan sonra da devam edeceğiz." bilgisini verdi.
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