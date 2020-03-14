1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var" dedi.
 14 Mart 2020 16:31
Yazdır
Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bakliyat ürünlerine olan talebin karşılanmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, 2 yıl yetecek stokların bulunduğunu bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, bakliyat ürünlerinin tüketiminde ve üretiminde öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle temel gıdalara yönelik talepte artış yaşandığını belirten Özdemir, vatandaşların yaratılan suni panik havası nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir, bazı internet sitelerindeki bakliyat ürünleriyle ilgili astronomik fiyatlara inanılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Uyguladığımız bir fiyat artışı yok, Allah'a bin şükür stoklarımızda da bir problem yok." dedi.

Türkiye'nin tamamında hizmet veren zincir marketlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

"Ülkemizde, 3 zincir marketin 21 bin marketi var. Bunlar, bizlere 2 hafta önce ulaşarak 'Taleplerimizi yüzde 30 kadar artırsak karşılayabilir misiniz?' dediler. Biz de stoklarımızda ürün olduğunu, hatta memnun olacağımızı ilettik. Son 3-5 günlük süreçte bu marketler taleplerini yüzde 30 civarında artırdı. Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var. Türkiye İstatistik Kurumunun rakamlarına göre bir kişinin tükettiği yıllık nohut 5 kilogram, kırmızı mercimek de bu orana yakın. Fasulye 3,5 kilogram, yeşil mercimek 1,5 kilogram. Bunlar Türkiye'de tüketilen, gerçek rakamlar. İnsanlar tedbir için alıyorlar."

"Ürünlerin tedariğinde hiçbir sorun olmaz"

Ürün tedariğinden dağıtımına kadar hiçbir problemin olmadığına dikkati çeken Özdemir, "Herkes rahat olsun. Herkese 2 sene yetecek kadar ürün, stoklarda var. Bizi yeni hasat mevsimine çıkaracak kadar fazlasıyla bakliyatımız var. Ürünlerin tedariğinde, dağıtımında ve bulunmasında hiçbir sorun olmayacağını çok rahat söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

İnternet sitelerindeki suni fiyatlara aldanılmaması gerektiğini yineleyen Özdemir, bazı marketlerde boşalan rafların kısa süre içerisinde dolacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüketiciye, 'kriz fırsatçılarını ihbar edin' çağrısı
14 Mart 2020 15:44		 Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı
14 Mart 2020 15:15
AVM'lerde kontrollü hizmete devam
14 Mart 2020 13:37		 'Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor'
14 Mart 2020 12:22
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Kovid-19 için 1 milyar avroluk finansman paketi
13 Mart 2020 23:24		 Oda ve borsalardan açıklama: Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız
13 Mart 2020 21:56
Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
13 Mart 2020 12:41		 TESK'ten uçak biletlerine ilişkin 'cayma hakkı' talebi
13 Mart 2020 12:05
Tarım Kredi marketlerinde fiyat artışı yok
13 Mart 2020 11:58		 Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü
13 Mart 2020 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor17:13 - İngiltere, virüsün kontrollü yayılmasını sağlamaya çalışıyor17:09 - İstanbul'da mangal denetimi başladı17:05 - Bakan Ersoy'dan özel tiyatrolarla ilgili açıklama16:59 - Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu16:56 - Hastane personeli olan eşini öldüren zanlı tutuklandı16:51 - Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ulaşımı durduruldu16:46 - Beyin cerrahının koleksiyon tutkusu arazi sattırdı16:41 - Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar16:36 - Galatasaray 'sessiz' derbide Beşiktaş'ı konuk edecek
16:31 - Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu16:26 - 'Korona katili mancar' sosyal medyada gündem oldu16:21 - Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci düşerek yaralandı16:16 - Azerbaycan, Türkiye'den silah almaya devam edecek16:11 - Yeniçağ Gazetesi: Batuhan Çolak yeni görevi kabul etmedi16:09 - Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu16:05 - İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı16:01 - Kaybolan Gülistan'dan 70 gündür haber alınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Popülizm 1
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
çekirge istilası 1
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
Fırsatçılık 2
nedir bu BES 4
kamu personelinin yurtdışına çıkışlarının durdurulması 1
okulların tatil edilmesi 9
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 4
messiah 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam