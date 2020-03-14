Beyin cerrahının koleksiyon tutkusu arazi sattırdı
|14 Mart 2020 16:46
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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahi olarak görev Uzm. Dr. Abdullah Emre Taçyıldız, öğrencilerin faydalanması için arazini satıp topladığı eski tıp reçeteleri, broşürleri gibi değişik eserlerin yer aldığı koleksiyonunu öğrenciler için sergiledi.
Dr. Talçyıldız, tıp ve hemşirelik bölümü öğrencilerin faydalanması için arazini satarak 3 yıldır topladığı koleksiyonunu 14 Mart Tıp bayramı dolayısıyla hastane binasında ilk sergisini açtı.
Tıp ve hemşirelik bölümü öğrencilerine Osmanlıdan günümüzde kadar eksi reçete, broşür, şırınga ve kitapların bulunduğu eserleri anlatan Beyin Cerrahi Uzman Dr. Abdullah Emre Taçyıldız, babasının ve eşinin kızmasına rağmen arazisini satarak koleksiyonu topladığını söyledi.
5 yıldır Türk ve Dünya klasiklerinin yer aldığı 3 bine yakın kitaplarının olduğunu bunun yanında da 3 yıldır da antika, eski tıp reçeteleri, tıp broşürleri topladığını kaydeden Dr. Taçyıldız, " Bu serginin en büyük amacı Tıp fakültesi ve hemşirelik öğrencileri için hem kendi geçmişlerine ve kültürlerine sahip çıkmaları ve hem de Osmanlıdan günümüzde kadar gelen ilerleyerek gelen tıp eğitimi için hazırladım Amacım gerçekten öğrencilerin çok çalışkan olmaları, idealist olmaları, ülkeleri için faydalı bireyler olarak yetişmeleri için böyle sergi ve koleksiyonlardan ilham alabilirler. Osmanlı subayı yüzbaşı tabip Esat'tan ilham alabilirler" dedi.
Arazimi sattım
Kendisinin başka koleksiyonlarının da olduğunu ifade eden Taçyıldız, babasının ve eşinin kızmasına rağmen bu eserleri toplamak için Muğla'da bulunan arazisini sattığını da sözlerine ekleyerek, "Arazimi satarak bu koleksiyonlara yatırdım. Buradan bir iki öğrenci ilham alırsa benim için her şeye maddi giderlere değecektir. Allah'a şükür devletimiz maaşımızı veriyor ve oradan da karşılıyorum. Alamadığım şeyler de oldu. 1920, 1950 ve 60'lardan kalma ahşap kasa EKG cihazı buldum ama yüksek fiyatlar istedikleri için alamadım. Gücümün yetmediği çok şey oluyor" diye konuştu.
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