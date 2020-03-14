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Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın, corona virüsü salgınının yoğun olarak görüldüğü İtalya'dan Türkiye'ye gelmesi ve '14 günlük karantina kuralına uymaması TBMM'de de gündem oldu.
 14 Mart 2020 16:59
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Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'de yaptığı açıklamada, "Şubaşı'nın sevgilisi İtalya'dan direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi. 14 günlük karantina kuralına da uymadı'' dedi ve şunları söyledi:

*İstanbul'da gezip tozuyor. Kim bilir daha kaç kişi Guido Senia taktiğiyle Türkiye'ye giriş yaptı.

Salgından etkilenmemek için her türlü tedbiri, kuralı tavizsiz uygulamak zorundayız.

Risk bölgelerinden uçuş yasağı nedeniyle üçüncü ülkeleri kullanarak Türkiye'ye giriş yapanlara karşı da uyanık olmalıyız. Kimseye ayrıcalık tanınmamalıdır. Kural herkes için geçerli olmalıdır.

İstanbul aktarmalı uçuşlara da dikkat çeken Tanal, "İstanbul'da inip aktarmalı uçuş saatini bekleyen yolcular da korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı kontrolden geçirilmeli. BU yolcular aktarma saatine kadar havalimanında vakit geçirecek, dolaşacak, temas kuracak. Bu kişilerin virüs taşıması ihtimal dahilindedir. 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a giden bir ABD vatandaşında corona virüsü tespit edildi" dedi.
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