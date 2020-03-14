Hastane personeli olan eşini öldüren zanlı tutuklandı
|14 Mart 2020 16:56
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Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Merkez Selçuklu ilçesindeki özel bir hastanede çalışan eşi Münevver Ş'yi (30) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Ş'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- Olay
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye gitmiş, kısa bir tartışmanın ardından eşini tabancayla başından vurmuştu.
Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca ise polislerce yakalanmıştı.
Münevver Ş'nin cenazesi, Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedilmişti.
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