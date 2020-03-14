1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastane personeli olan eşini öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.
 14 Mart 2020 16:56
Yazdır
Hastane personeli olan eşini öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki özel bir hastanede çalışan eşi Münevver Ş'yi (30) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Ş'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Olay

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye gitmiş, kısa bir tartışmanın ardından eşini tabancayla başından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca ise polislerce yakalanmıştı.

Münevver Ş'nin cenazesi, Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mark varken ödedim, hala ev bekliyoruz'
14 Mart 2020 09:40		 Kampüste üniversite öğrencisini ezen traktör sürücüsüne hapis cezası
13 Mart 2020 13:19
Toplanan kanı yurt dışına kaçırdılar
13 Mart 2020 07:46		 Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye ceza
12 Mart 2020 20:59
Korgeneral'e 12 yıl hapis verilmişti, Yargıtay bozunca beraat kararı verildi
12 Mart 2020 12:19		 Hapisten arayıp tehdit etmişler
12 Mart 2020 09:51
CZN Burak'ın garsonuna 35 yıl hapis cezası
12 Mart 2020 08:33		 Sağlık çalışanını darbeden sanığa 24 taksitli para cezası
11 Mart 2020 15:59
Adnan Oktar örgütü GSM operatörüne sızmış
11 Mart 2020 07:30		 'FETÖ'nün ikinci adamı' Türkyolu'nun iki yakınına hapis cezası
10 Mart 2020 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor17:13 - İngiltere, virüsün kontrollü yayılmasını sağlamaya çalışıyor17:09 - İstanbul'da mangal denetimi başladı17:05 - Bakan Ersoy'dan özel tiyatrolarla ilgili açıklama16:59 - Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu16:56 - Hastane personeli olan eşini öldüren zanlı tutuklandı16:51 - Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ulaşımı durduruldu16:46 - Beyin cerrahının koleksiyon tutkusu arazi sattırdı16:41 - Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar16:36 - Galatasaray 'sessiz' derbide Beşiktaş'ı konuk edecek
16:31 - Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu16:26 - 'Korona katili mancar' sosyal medyada gündem oldu16:21 - Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci düşerek yaralandı16:16 - Azerbaycan, Türkiye'den silah almaya devam edecek16:11 - Yeniçağ Gazetesi: Batuhan Çolak yeni görevi kabul etmedi16:09 - Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu16:05 - İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı16:01 - Kaybolan Gülistan'dan 70 gündür haber alınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ecem Erkek 1
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 2
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması 2
13.03.2020 cuma namazı 1
eba.gov.tr 2
el dezenfektanı 1
kolonyanın karaborsaya düşmesi 2
postacı 3
geceye bir şiir bırak 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam