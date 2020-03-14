İngiltere, virüsün kontrollü yayılmasını sağlamaya çalışıyor
|14 Mart 2020 17:13
|Yazdır
BBC'de yer alan habere göre; Başbakan Boris Johnson "Bu bir kuşağın karşı karşıya geldiği en büyük sağlık tehdidi" diyerek Koronavirüs salgınının ciddiyetine işaret etti ama İngiltere'de İskoçya dışında okulların kapatılması ve toplu faaliyetlerin askıya alınması söz konusu değil.
İngiltere hükümeti ise salgının artık kaçınılmaz görülen ilerleyişini yavaşlatmayı ve kontrol altında tutmayı, hastalığın yavaşlaması sayesinde sağlık sisteminin kapasitesini zorlamadan riskli grupları daha etkili bir şekilde korumayı hedefliyor.
Bu amaçla şu anda hastalığa yakalandığından kuşkulanılan kişilerin kendilerini 7 gün evde tecrit etmesi ve genel olarak halkın hijyen önlemlerini artırması yeterli sayılıyor. Önümüzdeki haftalarda hastalık şüphesi olsun olmasın bütün yaşlıların ve hastaların evden çıkmaması tavsiye edilebilecek.
Hükümetin politikalarını yönlendiren bilim insanları yaklaşımdaki değişikliği şöyle açıklıyor: "Radikal adımlar ancak doğru zamanda atılırsa doğru sonuç verir. Amacımız yavaşlatmak, kontrol etmek. Bu plan başarılı olursa, hastalığın yavaşlatılması sağlık hizmetlerinin riskli gruplara yoğunlaşmasını da sağlayacak."
Artık nüfusun çok önemli bir bölümünün salgından etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu kabul eden hükümetin bilim danışmanları "Ama bunun bir avantajı var, bu aynı zamanda nüfusun önemli bir bölümünün artık Koronavirüs'e karşı bağışıklık kazanması demek" diyorlar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtalya'da iki bakan yardımcısında Kovid-19 çıktı
14 Mart 2020 17:28
|Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti
14 Mart 2020 15:43
|Virüse yakalanıp iyileşen İngiliz: Kamyon çarpmış gibiydi
14 Mart 2020 14:08
|İran'da virüsten ölen sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi
14 Mart 2020 13:32
|Belçika: Koronavirüse karşı antikor bulduk
14 Mart 2020 13:09
|Çin'de Koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu
14 Mart 2020 08:07
|İtalya'da koronavirüsten bir günde 250 kişi öldü
13 Mart 2020 20:16
|DSÖ: Koronavirüsün merkez üssü artık Avrupa
13 Mart 2020 19:38
|Brezilya Devlet Başkanı'nın koronavirüs testi negatif çıktı
13 Mart 2020 19:25
|Kuzey Irak'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
13 Mart 2020 19:13