Sığınmacılar sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya
|14 Mart 2020 17:23
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Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisi, 1 Mart'tan sonra adaya ayak basan ve yaklaşık bir haftadır gemide tutulan 450 sığınmacı ile Midilli Limanı'ndan ana karaya hareket etti.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, sığınmacıların Serez ve Malakasa'da yeni yapılan kapalı tip kamplara götürülecekleri belirtildi.
Yunan hükümetinin 2 Mart'tan itibaren sığınmacı krizini önlemek amacıyla iltica başvurularını bir aylığına askıya alması nedeniyle, söz konusu sığınmacılar sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
Ancak, Yunanistan'ın bunu nasıl uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştireceği belirsiz.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada, iltica başvurularını askıya alan Yunan hükümetinin uluslararası ve Avrupa hukukunu ihlal ettiğini vurgulamıştı.
Açıklamada, "Söz konusu kişilerden biri iltica başvurusu hakkı tanınmadan ülkesine gönderildiği takdirde Yunanistan, işkence ve ölüm cezası tehlikesi altında bulunan kişilerin iade edilmemesi gibi temel bir insan hakkını çiğnemiş olacak." ifadesi kullanılmıştı.
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