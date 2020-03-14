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Hem hastalarına hem hastanesine 'hayat' veriyor

İzmirli göğüs cerrahı Doç. Dr. Yoldaş, görev yaptığı hastanede bir yandan hastalarına şifa olurken diğer yandan kullanım ömrünü tamamlamış tıbbi cihazları sanat eserine dönüştürerek hastane duvarlarında sergiliyor.
 14 Mart 2020 18:03
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Hem hastalarına hem hastanesine 'hayat' veriyor

İzmirli göğüs cerrahı Doç. Dr. Banu Yoldaş, mesleğindeki başarılarının yanı sıra kullanım ömrünü tamamlamış tıbbi cihazlara hayat vererek oluşturduğu sanat eserlerini sergiliyor.

SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 2 çocuk annesi Yoldaş, küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duydu.

Hem hastalarına hem hastanesine "hayat" veriyor

Lise yıllarına kadar amatör olarak resim yapan Yoldaş, 1996'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmasının ardından resme ara vermek zorunda kaldı.

Aynı üniversitede 2008'de göğüs cerrahı olan Yoldaş, Türkiye'de ve Almanya'daki hastanelerde görev yaptıktan sonra tekrar resimle ilgilenmeye başladı.

Bu süreçte odasında bulunan ve gelişen teknoloji nedeniyle artık kullanılmayan negatoskop cihazını bir sanat imgesi olarak tasarlayan Yoldaş, çekilen göğüs filmlerinin incelendiği ışıklı çerçeveyi bir resim tablosuna dönüştürdü.

Daha sonra hastane deposundaki diğer kullanılmayan tıbbı cihazları ve sarf malzemelerini sanat eserine dönüştürmeyi başaran Yoldaş, bu eserlerini hastane koridorlarında sergiliyor.

Doç. Dr. Banu Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini, yaptığı çalışmalar sayesinde hobisini mesleğiyle birleştirdiğini söyledi.

Doktorluğun çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Yoldaş, "Gün içinde birçok ameliyata giriyorum. İşimin verdiği stresi bu şekilde atıyorum. Kullanılmayan tıbbi malzemeleri sanat eserine dönüştürmek beni çok rahatlatıyor. Terapi gibi oluyor, üzerimdeki tüm negatifliği bu sayede atıyorum." dedi.

Kreşe oyun evi tasarladı

Doç. Dr. Yoldaş, son çalışmasında hastanenin kreşi için farklı eserler tasarladığını, bu işe ilgi duyan arkadaşlarının da kendisine katılmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastanede 10'dan fazla cihazın geri dönüşümünü sağladım. Depoda atıl durumda bulunan mobilyalardan hastane bahçesinde bulunan kreşimize oyun evi yaptım. Kullanılmayan çekmecelerden kitap rafı ve tabure yaparak tekrar kullanılmasını sağladım. Artık çocuklarım bile atılmış bir eşya gördüğünde 'anne bunu şuna dönüştüremez misin?' diye soruyor."

Hastanede görev yapan hemşire Derya Demirkol Sakar da Yoldaş'ın çok başarılı bir hekim olduğunu, bunun yanında yaptığı geri dönüşüm çalışmalarıyla hastanede herkese örnek teşkil ettiğini anlattı.

Neslihan Aydeniz Mutlu da Yoldaş ile hastanede düzenlenen bir kermeste tanıştığını belirterek, "Onun yaptığı eserleri görünce ben de evimde kullanmadığım eşyalarla ilgili geri dönüşüm çalışması yaptım. Başarılı da oldum. Artık sık sık bir araya gelip, yeni yapacağım çalışmalarla ilgili doktor hanım ile görüşüyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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