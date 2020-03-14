1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahrem imam ByLock'a 53 bin kez bağlanmış

Kozmik oda soruşturmasının savcısı Mustafa Bilgili ve İzmir askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç ile irtibatlı olduğu belirtilen "mahrem imam" Levent Özgüzel'in, 53 binden fazla kez ByLock sunucularına bağlandığı tespit edildi.
 14 Mart 2020 18:23
Yazdır
Mahrem imam ByLock'a 53 bin kez bağlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpası olduğu belirlenen kozmik oda soruşturmasının savcısı Mustafa Bilgili ve İzmir askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç ile irtibatlı olduğu belirtilen "mahrem imam" Levent Özgüzel'in, 53 binden fazla kez ByLock sunucularına bağlandığı ortaya çıktı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ üyeliği" suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırılan Levent Özgüzel'e verilen cezanın gerekçesini açıkladı.

Sanık Özgüzel'in geçmişte örgüt içinde "askeri öğrencilerden sorumlu doktorluk", "ser-gözcülük", "eğitim alanında ortaokul, üniversite eyalet imamlığı" yaptığı, son olarak da yargı yapılanması içinde "üst düzey görev aldığı" anlatıldı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen Özgüzel'in, program üzerinden FETÖ'cü hakim/savcılarla ve örgüt içindeki diğer mahrem imamlarla irtibatlı olduğu bildirildi.

Gerekçeli kararda şu tespitler yer aldı:

"(Özgüzel'in) Örgüt mensubu hakim/savcıların saklanması için yer ayarladığı, gaybubet olarak adlandırılan evlerden sorumlu olduğu, örgüt mensuplarının yurt dışına kaçış eylemlerini organize ettiği, gizli soruşturma bilgilerini sızdırdığı ve bu sızdırılmaya aracılık ettiği anlaşılmıştır."

ByLock'a 53 binden fazla bağlantı

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Özgüzel'in, programa 53 binden fazla kez bağlandığı gerekçeli kararda yer aldı.

Buna göre, Özgüzel, sonu "02" ile biten GSM hattından 11 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock sunucularıyla toplam 53 bin 792 kez bağlantı kurdu.

ByLock kullanımına ilişkin hazırlanan raporda Özgüzel'in, FETÖ'nün darbe girişimini 6 ay öncesinden bildiği, 28 Ocak 2016'da ByLock üzerinden, "Abi demiş ki 'Ben askerler ile konuştum, biz darbe yapacağız, ortamın biraz daha hazır olması gerek. Bana söz verdiler.' demiş." ifadelerinin yer aldığı darbeye ilişkin mesaj gönderdiği tespit edildi.

Kumpas hakimleri ve savcılarını saklamış

Mahkemenin gerekçeli kararında, örgütün yargı yapılanmasında yer aldığı belirtilen "mahrem imam" Özgüzel'in, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları ve davalarında görev alan örgüt üyesi hakim savcılarla irtibatlı olduğu ifade edildi.

Özgüzel'in irtibatlı olduğu belirtilen isimler arasında MİT tırları soruşturmasında görevli eski Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, kozmik oda savcısı Mustafa Bilgili ile hakimleri Halil İbrahim Kütük, Nihal Uslu, İzmir askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç ve Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin'in bulunduğu kaydedildi.

Özgüzel'in söz konusu isimlerin "gaybubet evi" adı verilen evlerde saklanması, yurt dışına kaçış süreçlerinin organizesi ve takibini yaptığı bildirildi.

Alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildi

Özgüzel'in savunmasında adı geçen hakim ve savcıları tanımadığını, ByLock'u kullanmadığını iddia ettiği ancak toplanan deliller kapsamında sanığın "FETÖ üyeliği" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, atılı suçun ceza alt sınırından uzaklaşılarak sanık Özgüzel'e 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 terörist etkisiz hale getirildi
14 Mart 2020 14:06		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
14 Mart 2020 13:31
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
14 Mart 2020 11:45		 İkna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu
14 Mart 2020 11:24
Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
14 Mart 2020 10:40		 MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14 Mart 2020 09:22
Antalya'da FETÖ'den yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
13 Mart 2020 18:07		 Kars'ta FETÖ'nün sözde kadın bölge sorumlusu tutuklandı
13 Mart 2020 16:52
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 2 tahliye
13 Mart 2020 16:43		 MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
13 Mart 2020 16:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:48 - Profesör, görünce şaşkına döndü; suçüstü yakaladı18:43 - Devlet hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı18:38 - Termal kameralara yoğun ilgi! Otomobil fiyatlarını geçti18:33 - Dışişleri'nden uçuş yasağı olan ülkedeki Türkler için uyarı18:28 - Yurt dışından gelen personelden, sağlık raporu istenecek18:23 - Mahrem imam ByLock'a 53 bin kez bağlanmış18:18 - Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların iptal edildiği iddiasına yalanlama18:13 - Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu18:08 - 'Koronavirüs timleri'nin zorlu mesaisi18:03 - Hem hastalarına hem hastanesine 'hayat' veriyor
17:58 - MHP'li vekil, tedbirler için Sağlık Bakanı Koca'yı kutladı17:53 - İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu17:48 - Sarp Sınır Kapısı geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacak17:43 - Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi sona yaklaştı17:38 - Pazarlarda 'eldivenli' koronavirüs önlemi17:33 - Depremde hasar gören evin mahzeninde küpler bulundu17:28 - İtalya'da iki bakan yardımcısında Kovid-19 çıktı17:23 - Sığınmacılar sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 1
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 2
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
Alo 184 korona hatti 1
otogarın ana baba günü olması 2
kamu personelinin yurtdışına çıkışlarının durdurulması 1
messiah 1
zalgiris kaunas 1
italya'nın komple karantinaya alınması 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 4
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam