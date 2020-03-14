Dışişleri'nden uçuş yasağı olan ülkedeki Türkler için uyarı
Dışişleri Bakanlığı:"Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir."
|14 Mart 2020 18:33
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