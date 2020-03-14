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Devlet hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı

Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesi, koronavirüs nedeniyle yoğun talep sonrası fiyatı artan ve stok sıkıntısı ihtimali olan cerrahi maskeyi, kendi bünyesinde üretmeye başladı.
 14 Mart 2020 18:43
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Devlet hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası, başta maske olmak üzere birçok ürün medikal ürün yoğun talep görünce, stoklar da azaldı. Günde yaklaşık 1000 maskenin kullanıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nin yetkilileri ise çareyi, cerrahi maskeyi üretmekte buldu. İlerleyen günlerde maske stoklarının yetmemesi ihtimali üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin terzihanesinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladı.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy, deneme üretiminde başarılı olmalarının ardından seri üretime geçtiklerini belirterek, ''Hastanemizin maske ihtiyacını terzihanemizden karşılıyoruz. Maske basit bir tıbbi malzeme ancak şu sıralar bulunmasının biraz daha zor. Maskenin yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Onun için biz de kendi hastanemizde her gün 1000 maske üreterek bu ihtiyacı karşılıyoruz. Burada hastane müdürümüz ve diğer yetkililerimizin büyük başarısı var. Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışmasıyla, bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz" dedi.

KAMU KAYNAKLARINDA TASARRUF SAĞLADI

Hastane Müdürü Mustafa Ergun, dünyada yoğun talep gören maskenin Türkiye'de üretiminin şu an için yeterli olduğunu belirterek, ileride yaşanacak maske bulma sıkıntısı ihtimaline karşı kendi önlemlerini aldıklarını ifade etti. Artan fiyatlar nedeniyle tasarrufu da elden bırakmamak gerektiğini belirten Ergun, kamu kaynaklarını israf etmek istemedikleri için de böyle bir yolu seçtiklerini söyledi.

DHA
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