1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Altın fiyatlarında büyük sıçramalar beklemiyoruz'

Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının ortaya çıkmasının döviz kurlarını da etkilendiği ifade eden İKÜ İktisat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, altın fiyatlarıyla ilgili de öngörüde bulundu. Alçın, "Altın, dolarla birlikte güvenli liman niteliğini gösteriyor. Dolayısıyla oraya doğru yöneliş bu yıl için bitecek gibi görünmüyor. Altında da yükseliş sürer. Burada bir rakam vermek doğru olmaz ama çok büyük sıçramalar beklemiyoruz" dedi.
 14 Mart 2020 18:53
Yazdır
'Altın fiyatlarında büyük sıçramalar beklemiyoruz'

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede onlarca insanın hayatını kaybettiği koronavirüs Türkiye'de de görüldü. İlk vakanın ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar panik halinde marketlere akın etmeye ve temel gıda ürünlerini almaya başladı. Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisini değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki yükselişin, virüsün etkisinin bitmesiyle gerileme yaşayacağını söyledi. Alçın, vatandaşa sükünet çağrısında bulunarak, "Gıda sorunu olmadığı için marketlere saldırılmasının hiçbir anlamı yok. Biz talebi daha fazla yoğunlaştırdığımızda fiyat artmaya devam eder" diye konuştu.

"BAHAR AYLARINA DOĞRU GERİ ÇEKİLME YAŞANACAK"

Prof. Dr. Alçın, koronavirüs sonrasında Amerikan Doları'nın değer kazandığına vurgu yaparak, "Türkiye de bunların içerisinde ancak daha yüksek değer kaybı olan ülkeler var. Bu ay içerisinde Türkiye'deki değer kaybı biraz daha düşük oldu. Yılsonu dolar beklentimiz genel olarak 6.40-6.45 civarıydı. Belki bu beklentiyi ilk yarıda göreceğiz ama virüs etkisi azaldıktan sonra bahar aylarına doğru bir geri çekilme tekrar olacaktır" dedi.

"ALTINDA BÜYÜK SIÇRAMALAR BEKLEMİYORUZ"

Altının da dolarla birlikte güvenli liman niteliğini gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, "Altın, dolarla birlikte güvenli liman niteliğini gösteriyor. Dolayısıyla oraya doğru yöneliş bu yıl için bitecek gibi görünmüyor. Altında da yükseliş sürer. Burada bir rakam vermek doğru olmaz. Önemli olan o yükseliş seyrinin nasıl bir hızla ilerleyeceği. O noktada çok büyük sıçramalar beklemiyoruz" diye konuştu.

"FİYAT KONTROLÜ TEK BAŞINA ÇÖZÜM YARATMIYOR"

Prof. Dr. Alçın, marketlerdeki reyonların boşaltılmasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Neticede Türkiye'de gıda üretiminde bir sıkıntı yok. Aynı şekilde Çin'de de yok. Çin 3 aydır bu virüsle boğuşuyor fakat hiç kimse aç kalmadı. Türkiye için de aynısı geçerli. Fakat marketlerde özellikle vakanın açıklanmasının ardından temel gıda maddelerine dönük bir talep patlaması gördük. Burada herkesin kendi önlemini alması lazım. İnsanların sakinleşmesi gerekiyor. Gıda sorunu olmadığı için oraya saldırılmasının hiçbir anlamı yok. Biz talebi daha fazla yoğunlaştırdığımızda fiyat artmaya devam eder. Fiyatlar çok artarsa bunlar temel tüketim maddesi olduğu için fiyat kontrolü gelir. Fiyat kontrolü geldiğinde de karaborsa oluşur. Fiyat kontrolü de tek başına çözüm yaratmıyor. Bu sefer gerçekten temel gıda ürünlerini bulamamaya başlarız ve tezgah altından çok daha yüksek fiyatlarda almak zorunda kalırız. Burada sükünet çağrısı yapmak lazım. Problemli bir alan olsa zaten müdahale olurdu. Şu an maskede ciddi anlamda bir sıkıntı var. Maske üreticileri ağırlıklı olarak ihracata yönelmiş durumda. Bunların iç pazara yönelmesi gerektiği konusunda bakanlık tarafından da açıklama yapıldı. Gıda alanında ve diğer temel tüketim maddelerinde bir sıkıntı yok."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın, bugün çok sert düştü
13 Mart 2020 18:55		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
13 Mart 2020 18:51
Borsa, günü yükselişle tamamladı
13 Mart 2020 18:22		 Altında gün sonu fiyatları
13 Mart 2020 17:24
Dolarda koronavirüs etkisi
13 Mart 2020 17:15		 MB'nin yıl sonu dolar tahmini arttı
13 Mart 2020 15:33
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13 Mart 2020 13:23		 Kapalıçarşı'da altın fiyatları
13 Mart 2020 12:42
Altın fiyatları güne yükselişle başladı
13 Mart 2020 11:05		 Dolar güne sert yükselişle başladı
13 Mart 2020 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:02 - Ulaştırma Bakanlığı, 11 ülkeye uçuşları askıya aldı19:57 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi19:52 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar19:47 - AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi19:42 - AVM'lerin çalışma süresi kısaltıldı19:38 - KKTC'de cuma namazı ikinci bir emre kadar kılınmayacak19:37 - 'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü tutuklandı19:32 - SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek19:27 - Baştan aşağı yenilediği klasik araçlarına gözü gibi bakıyor19:22 - Kadın astsubaylar depremzede ailelerin yaralarını sarıyor
19:17 - Oto yıkamacılardan koronavirüs için özel dezenfekte19:13 - Hiç gitmediğini söylediği Bursa'da, hırsızlıkla suçlanıyor19:08 - Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak19:03 - Nevşehir'de okullar dezenfekte ediliyor18:58 - 'Cemevi ve kiliselerin dezenfekte edilmediği' iddiası18:53 - 'Altın fiyatlarında büyük sıçramalar beklemiyoruz'18:48 - Profesör, görünce şaşkına döndü; suçüstü yakaladı18:43 - Devlet hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Evden eğitim böyle olacak
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında
21 bin umreci yurda dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolonyanın karaborsaya düşmesi 2
ece erken 4
Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması 1
Ecem Erkek 1
paylaşalım 1
Alo 184 korona hatti 1
tyrese rice 1
Popülizm 1
hukuk 1
zalgiris kaunas 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam