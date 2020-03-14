'Cemevi ve kiliselerin dezenfekte edilmediği' iddiası

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin ilaçlanmasına karşın cemevi ve kiliselerin dezenfekte edilmediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güzeloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında camilerin dezenfekte edildiği fakat cemevi ve kiliselerde dezenfeksiyon çalışması yapılmadığına ilişkin birtakım iddiaların yer aldığını hatırlattı.

İddiaların aksine cemevi ve kiliselerin de dezenfekte edildiğini açıklayan Güzeloğlu, "Ülkemiz için temel bir tehdit olan koronavirüse karşı il genelinde başlayan ve toplu yaşam alanlarını kapsayan dezenfekte işlemleri devam ederken, yalan ve kasıtlı haberi yapanlar utanmayacaklar mı? Onlar yalan haberi geçerken kilise ve cemevinde dezenfekte çoktan yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

- "Öyle bir ayrımcılık yoktur"

Diyarbakır Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkan Vekili Saliba Açış da söz konusu haber ve paylaşımları yalanladı.

Açış, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği ekipler kilisemizi dezenfekte etti. Başta Büyükşehir Belediyemiz ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bazı ajanslara düşen haberler kişisel görüşleridir. Onlar hiçbir zaman vakfı temsil etmiyor. Yalan, yanlış haberlerdir ve öyle bir ayrımcılık yoktur."