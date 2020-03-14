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Oto yıkamacılardan koronavirüs için özel dezenfekte

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınının ardından oto yıkamacılarda özel solüsyonla araçlar dezenfekte edilmeye başlandı.
 14 Mart 2020 19:17
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Oto yıkamacılardan koronavirüs için özel dezenfekte

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından toplu taşımalar, okullar, hastaneler ve camiler dezenfekte ediliyor. Vatandaşlar, virüsten korunmak için kolonya, maske ve el losyon ürünlerine yoğun talepte bulunuyor.

Koronavirüsle mücadele için oto yıkamacılar da otomobillere özel dezenfekte çalışmalarını vatandaşların hizmetine sundu. Esenyurt'ta bulunan bir oto yıkamacıda, otomobiller özel olarak dezenfekte ediliyor.

OTOMOBİLİN İÇİ TAMAMEN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Oto yıkama sahibi Cem Alarçin, "Dezenfekte çalışmasında koltuklarımızı komple dezenfekte yapıyoruz. Deri ve kumaşlar tertemiz yıkanıyor. Yerler, çatı, direkler, kapıların altı ve bütün plastikler dezenfekte ediliyor. Antibakteriyel temizliğini yapıyoruz. Ozon sterilizasyon ve klima temizliği yapıyoruz." diye konuştu.
DHA
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