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Kadın astsubaylar depremzede ailelerin yaralarını sarıyor

Elazığ Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocuklara destek oluyor.
 14 Mart 2020 19:22
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Kadın astsubaylar depremzede ailelerin yaralarını sarıyor

Elazığ Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kadın astsubaylar, köylerde depremden etkilenen kadın ve çocukları tespit ederek, talep ve sorunlarını dinliyor, onlara psikolojik destek veriyor.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri programda kahvaltıda depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzede Emine Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde yaşadıklarını ve depremden çok etkilendiklerini söyledi.

Deprem akşamı çok büyük korkular yaşadıklarını aktaran Özmen, "O gece Allah'a çok şükür devletimiz, askerimiz çadırlarımızı hemen yetiştirdiler. Bizi güvence altına aldılar. Bu süreçte jandarma çadırımızı kurdu. Çocuklarımıza moral oldu. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun." dedi.

Büşra Yıldırım da depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen devletin hala yanlarında olduğunu belirtti.

Yaşadıkları sıkıntıları devletin desteğiyle atlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Devletimiz her konuda yanımızda. Deprem esnasında maddi manevi her türlü desteklerini bizden esirgemediler. Özellikle jandarma bize destek oldu. Yanımızda sürekli kadın astsubaylar vardı. Bu süreçte her türlü ihtiyacımızı onlara rahat bir şekilde söyleyebildik. Deprem çok şükür geçti. Ama kalıntıları bizim için devam ediyor. Psikolojik olarak hala onun etkisindeyiz. Artçı depremler oluyor ama sağ olsun jandarmamız yanımızda ve bizim için etkinlikler yapıyorlar."
Anadolu Ajansı
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