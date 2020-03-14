Baştan aşağı yenilediği klasik araçlarına gözü gibi bakıyor

Bartın'da oto modifiye ustası, baştan aşağı yenileyerek ilk günkü hallerine kavuşturduğu Pembiş, Mavilim ve Karagöz ismini verdiği klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor.

Gölbucağı Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesinde otomobil modifiyeliciliği yapan Şaban Oskay, sahipleri tarafından kullanılmayan ve çürümeye terk edilen klasik otomobilleri sosyal medya ve internetin yanı sıra şehir şehir gezerek satın alıyor.

Garajlarda terk edilmiş klasik otomobilleri çoğu zaman çekiciyle getirdiği oto sanayi sitesinde kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümleri yaparak aslına uygun olarak ilk günkü hallerine kavuşturan Oskay, 50-60 yıllık arabaları yenileyerek onları trafiğe çıktıkları ilk günkü haline döndürüyor.

Marka, model ve yaşına göre 50 ila 100 bin lira arasında masraf yaptığı ve renkleriyle dikkati çeken otomobillerle gönül bağı da kuran Oskay, Pembiş adını verdiği 1956 model Chevrolet Belair, Mavilim adını verdiği 1963 model Chevrolet İmpala ve Karagöz ismini verdiği 1964 model Chevrolet Belair'i hem iş yerinin önünde sergileyerek hem de şehir merkezinde tur atarak meraklılarının beğenisine sunuyor.

Oskay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda başlayan otomobil merakıyla askerliğini yapmasının ardından 20 yıl önce modifiye ve oto aksesuarları üzerine iş yeri açtığını söyledi.

İş yerini açmasıyla hurdaya terk edilmiş klasik araçları hayata döndürme imkanı da doğduğunu anlatan Oskay, "Çocukluğumda hep araç merakım vardı, bu ilerleyen yıllarda klasik araç merakına dönüştü. Bu araçların samanlıklarda çürüyüp yok olmasını istemiyorum. Bazen şehir şehir gezip bulduğum klasik araçları iş yerimde kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümlerini arkadaşlarımla 2-3 ayda eski haline getiriyorum." dedi.

"Hafta sonları çocuk gibi gezdiririm"

Yaptığı araçları aile üyesi olarak gördüğünü ve sürekli yanlarında olmak istediğini ifade eden Oskay, şöyle konuştu:

"Bu araçları tamir edecek kişinin öncelikle bunlara ilgisi olması, sevmesi gerekir. Büyük emek verip topladığım, tamir ettiğim ve orijinal görünümüne kavuşturduğum bu araçlarım evimin altında değilse ben uyuyamam. Aracı ilk günkü haline getirdikten sonra da onları bir kenarda bırakmam, haftanın her günü ilgilenirim ama özellikle hafta sonları tek tek temizlerim ve çocuk gibi gezdiririm. Malzemelerini Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Amerika'dan sipariş vererek temin ediyoruz. Ben çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Harcadığımız para da 70-80, 100 bin liraya kadar buluyor. Tabii bu sadece malzeme parası. İşçiliğini kendimiz yapıyoruz. Başka yerde yaptırsak 150-200 bin liraya kadar masrafı olur."

Klasik araçlardaki konfor ve rahatın yerini yeni araçların tutamayacağını söyleyen Oskay, "Ben klasik araçlarını samanlığa terk eden insanlara seslenmek istiyorum. Bunları çürümeye terk etmeyin ve değerini bilen birine verin. Eski, klasik araçlar kaybolmasın. Ne varsa eskide var. Ben bu işi aşkla sevgiyle yapıyorum. Bu tür klasik aracı olup da ne yapacağını bilemeyen arkadaşlara da her konuda yardımcı olurum. Yeter ki araçlarını çürütmesinler." diye konuştu.

Oskay, araçlarını görenlerin yakından incelediklerini, trafikte de bütün gözlerin onlara çevrildiğini ifade ederek, kendisinin de bundan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.