SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek
Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.
|14 Mart 2020 19:32
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