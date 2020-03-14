'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü tutuklandı
|14 Mart 2020 19:37
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Adana'da "Dur" ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.
Dün, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayarak polis memuru İzzet Y'ye çarparak kaçmaya çalıştıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan Burak C. ve arkadaşı Gökhan P'nin Fatih Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Gökhan P, Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı, Burak C. ise Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, Burak C. idaresindeki 01 ANU 93 plakalı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurmak istemişti. Kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İzzet Y'ye çarptıktan sonra kaçmaya çalışan Burak C. ve arkadaşı Gökhan P. kovalamacanın sonucunda durdurularak gözaltına alınmıştı. Ekipler, sürücü Burak C'nin alkollü olduğunu ve daha önce de ''alkollü araç kullanmaktan'' 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğunu tespit etmişti. Yaralı polis memuru İzzet Y. ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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