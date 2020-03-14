AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi
AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.
|14 Mart 2020 19:47
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AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
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