KKTC'de cuma namazı ikinci bir emre kadar kılınmayacak
|14 Mart 2020 19:38
|Yazdır
Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ibadet yerlerinde virüs tehlikesine karşı daha önce alınan tedbirlere ilave kararlar duyuruldu.
Bakanlar Kurulu'nun cuma gecesi aldığı karara istinaden yapılan açıklamada, 14 Mart-1 Nisan'da dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması, belirli birimler dışında tüm devlet memurlarının belirtilen tarihler arasında idari izinli olması kararının alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Din İşleri Başkanlığınca 14 Mart-1 Nisan'da alınan yeni tedbirler arasında şunlar yer alıyor:
"Camilerimiz, dışarıda olmak zorunda olan cemaatimizin bireysel ibadeti için açık olmakla birlikte, görevlilerimiz karar gereği idari izinli olacak. Ezanlarımız, merkezi ezan sistemimizden nöbetçi görevlilerimizce kesintisiz okunmaya devam edecek. Cemaatimizin de belirtilen zaman zarfında, ibadetlerini evlerinde yapmaları kuvvetle tavsiye edilmeye devam edilecek. Bu tarihler arasında camilerimizde, cuma namazı dahil, toplu ibadetler ikinci bir karara kadar eda edilemeyecek.
Cenaze gibi zorunlu durumlarda, görevlilerimiz azami tedbir alarak görevlerini ifa etmelidir. Enfekte olmuş cenazelerin namaz ve defin işlemleri, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Başkanlığı gibi sağlık ve afet durumunda yetkili ve yetkin kurumların belirlediği kurallara uygun çerçevede, bu birimlerle tam iş birliğiyle gerçekleştirilecektir."
Din İşleri Başkanlığı daha önce de virüse karşı camilerin dezenfektesi, görevlilerin bilinçlendirilmesi, risk grubunda olanlar başta olmak üzere, herhangi bir enfeksiyon hastalığı bulunan Müslümanların ibadetlerini evde yapması çağrısı gibi kararlar almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ulaştırma Bakanlığı, 11 ülkeye uçuşları askıya aldı
14 Mart 2020 20:02
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Mart 2020 19:52
|SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek
14 Mart 2020 19:32
|Nevşehir'de okullar dezenfekte ediliyor
14 Mart 2020 19:03
|Devlet hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı
14 Mart 2020 18:43
|Yurt dışından gelen personelden, sağlık raporu istenecek
14 Mart 2020 18:28
|Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu
14 Mart 2020 18:13
|'Koronavirüs timleri'nin zorlu mesaisi
14 Mart 2020 18:08
|Sarp Sınır Kapısı geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacak
14 Mart 2020 17:48
|Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
14 Mart 2020 17:18