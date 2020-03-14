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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi
 14 Mart 2020 19:57
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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi
Anadolu Ajansı
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