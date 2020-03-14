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Ulaştırma Bakanlığı, 11 ülkeye uçuşları askıya aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den 11 ülkeye düzenlenen uçuşların 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.
 14 Mart 2020 20:02
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Ulaştırma Bakanlığı, 11 ülkeye uçuşları askıya aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den 11 ülkeye düzenlenen uçuşların 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip korona virüsü güvenlik tedbirleri çerçevesinde Türkiye'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındığı bildirdi. Açıklamada, "Ancak turistik amaçlı olarak yurtdışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye girişi yapabilecektir" ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan karantina şartlarına ise Sağlık Bakanlığının karar vereceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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